Šiomis dienomis sulaukta gan netikėto ir nemalonaus daugeliui prieš Rusijos karą Ukrainoje pasisakantiems žmonėms akibrokšto – FIFA prezidentas Gianno Infantino be jokių problemų pasirašė ant Rusijos sirgaliaus pateiktos šalies vėliavos ir bandė net kalbėtis rusiškai.
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Rusų sirgalius Antonas Šapovalovas viešai pasakojo, kaip per pasaulio futbolo čempionato rungtynes gavo FIFA prezidento Gianni Infantino ir Kanados ministro pirmininko Marko Carney autografus.
G. Infantino ir M. Carney pasirašė ant Rusijos vėliavos per 2026 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynes tarp Kanados ir Kataro rinktinių Vankuveryje. Šioje dvikovoje kanadiečiai sutriuškino katariečius 6:0.
„Esu iš Maskvos. Turime „Nuliovka“ (nulinukai – vert.) draugų grupę ir tai yra nedidelis Rusijos futbolo rinktinės gerbėjų klubas.
Nuo 2014 metų kartu keliaujame į visas Rusijos rinktinės rungtynes. Vakar buvome Kanados ir Kataro rungtynėse. Netikėtai pamatėme stadione G. Infantino, sėdintį šalia mūsų, šiek tiek aukščiau.
Priėjome su juo nusifotografuoti – jis visiškai tam pritarė, net laikė vėliavą. Jis pakalbėjo su mumis ir rusiškai: „spasibo, chorošo („ačiū“, „gerai“).
Šalia buvo apsauga, bet ji buvo labai mandagi. Nusifotografavome ir aš paprašiau jo ir Kanados ministro pirmininko pasirašyti ant vėliavos, ant kurios anksčiau buvau surinkęs visos Rusijos rinktinės autografus. „Jie pasirašė be jokių problemų“, – „rusų žiniasklaidai pasakojo A. Šapovalovas.
2026 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatas vyksta Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.
Rusijos futbolo rinktinės FIFA suspenduotos nuo 2022 metų vasario, kai šios valstybės armija užpuolė nepriklausomą Ukrainą ir karas vyksta jau ketverius metus.