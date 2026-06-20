Įvartį įsimušę australai amerikiečiams atvėrė duris į čempionato šešioliktfinalį

Amerikiečiai ilgai laukė tokio sėkmingo rinktinės pasirodymo: nuo pirmųjų pirmenybių 1930-siais JAV ekipai nepavyko turnyrą pradėti dviem laimėjimais.
Šioje dvikovoje ilgai įvarčio laukti neteko – jau 11 min. po greitos amerikiečių atakos ir skersavimo į vartininko baudos aikštelę, bėgdamas australų gynėjas Cameronas Burgessas įsimušė įvartį į savo vartus.
Baigiantis antram kėliniui amerikiečiai po baudinio smūgiavo, kamuolys po rikošeto pakilo į orą ir galva įvartį 43 min. pelnė Alexas Freemanas.
Tiesa, žaidėjas pradžioje juo nesidžiaugė, nes buvo įsitikinęs, kad buvo nuošalėje. Vis dėlto VAR peržiūros kambaryje teisėjai pateikė įrodymus, kad amerikietis nebuvo nuošalėje ir pagrindinis arbitras įskaitė įvartį.
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Daugiau įvarčių nebuvo, o galiausiai amerikiečiai po šios akistatos jau turėjo kvietimą į kitą etapą – jie paskutiniame grupės mače su Turkija gali ir psitaupyti, nes ir pralaimėjus jie žemiau antrosios vietos nekris.
Tiesa, dvikovos pabaigoje abiejų komandų žaidėjai parodė savo emocijas, už tai arbitras padalino net 3 geltonas korteles.
Praėjusią savaitę planetos pirmenybes amerikiečiai pradėjo įspūdingai, įveikę Paragvajų rezultatu 4:1. Tai buvo geriausias JAV futbolininkų mačas vadovaujant vyriausiajam treneriui Mauricio Pochettino.
Kalifornijoje iškovota pergalė tapo pakartotu didžiausiu JAV laimėjimu pasaulio čempionatų istorijoje ir pirmuoju kartu, kai komanda didžiausioje futbolo arenoje pelnė keturis įvarčius.
Savo ruožtu 27-ąją vietą FIFA reitinge užimanti Australija į Sietlą atvyko 2:0 palaužusi ambicingą Turkiją.
Šešioliktfinalyje D grupės nugalėtojas susikaus su B, E, F, I arba J grupės trečiosios vietos laimėtojais, o antrąją poziciją užėmusi komanda žais prieš G grupės (Belgija, Egiptas, Iranas ir Naujoji Zelandija) antrąją vietą užėmusia komanda.