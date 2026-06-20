Negailestingieji olandai skaudžiai pamokė prieš tai varžovus triuškinusius švedus

Ilgai laukti įvarčio šioje dvikovoje neteko – vos ne antroje iš eilės atakoje olandai sugebėjo itin greitai pereiti vidurį, o kairiuoju kraštu prasiveržęs Cody Gakpo perdavė pažeme kamuolį į vartininko baudos aikštelę, o Brianas Brobbey „uždarė“ perdavimą. Tad 5-ąją min. olandai pirmavo 1:0.
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Po sėkmingos atakos Nyderlandai neatidavė iniciatyvos švedams ir bandė toliau ieškoti silpnų varžovų vietų.
Ir 17 min. beveik panaši ataka buvo surengta iš dešinės pusės – ir vėl perdavimą į vartininkų baudos aikštelę vėl „uždarė“ B. Brobbey. Tad žaidėjas per 17 minučių pelnė du įvarčius ir Nyderlandai buvo priekyje 2:0.
Tai kol kas greičiausias dublis per pastaruosius 20 metų – tik 2006 metų čempionate Vokietijos atstovas Lukašas Podolski du įvarčius mušė per pirmąsias 12 minučių. Įdomu, kad abu įvarčius jis pelnė būtent š Švedijos rinktinės vartus.
Kėlinio pabaigoje švedai vis dėlto įmušė vieną įvartį, tačiau teisėjo sprendimas buvo negailestingas – buvo nuošalė.
Antrojo kėlinio pradžioje olandai skirtumą padidino jau iki 3:0 – eilinį kartą buvo uždarytas perdavimas, o šįkart 48 min. pasižymėjo jau pats C. Gakpo.
Bet ir tai nebuvo pabaiga – jau po 7 minučių tas taps C. Gakpo galingu smūgiu iš 15 metrų nuotolio padidino skirtumą iki 4:0.
Švedai šiek tiek paguodos įvartį po greitos kontratakos įmušė 59 min., o jį pelnė vienas prieš vartininką iššokęs po keitimo pasirodęs Anthony Elanga.
Vis dėlto tašką dvikovoje padėjo olandai – 89 min. gražų penktąjį įvartį pelnė Crysencio Summervillle'as.
Dalase vykusiose pirmosiose grupės rungtynėse Nyderlandų futbolininkai dukart pirmavo prieš Japoniją, tačiau baigė mačą lygiosiomis 2:2.
Tuo tarpu Grahamo Potterio treniruojama Švedijos rinktinė Monterėjuje net 5:1 nušlavė Tunisą.