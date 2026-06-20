Pirmąkart panaudota taisyklė – už pridengtą burną žaidėjas išprašytas iš aikštės, lagaminus kraunasi dvi rinktinės

Turkijos ekipa pirmenybėse vis dar lieka nepelniusi įvarčio ir praleidusi tris. Mače su Paragvajumi jau 2 min. pasižymėjo tolimu smūgiu Mathias Galarza.
Jis tapo žaidėju, kuris pelnė greičiausią čempionato įvartį – prieš tai greičiausias įvartis priklausė Marokui, kuris įmušė 72 sek. į Škotijos vartus, o dabar Paragvajui – 64-ąją sekundę.
Baigiantis pirmam kėliniui Paragvajaus ekipos saugas Miguelis Almironas buvo išprašytas iš aikštės. 44 min. tarp komandų kilo susistumdymas, kai Isidro Pitta buvo pargriautas ant žemės.
Peštynių ir priekaištų metu M. Almironas ranka užsidengė burną ir kažką pasakė turkui Mertui Muldurui.
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Pastarasis viešai puolė rodyti, kad buvo pažeista naujai įvesta taisyklė, draudžianti kalbėti su varžovu konfliktinėse situacijose užsidengus ranka burną.
Teisėjas Ivanas Bartonas buvo pakviestas peržiūrėti VAR pakartojimą. Salvadoro arbitras taip ir padarė – pašalino M. Almironą, paskelbdamas, kad „Atlanta United“ žaidėjas buvo pašalintas iš aikštės už burnos užsidengimą. Tad M. Almironas tapo pirmuoju pasaulio futbolininku, kuris buvo išvarytas iš aikštės panaudojus naują taisyklę.
Tad Paragvajus visą antrą kėlinį žaidė mažumoje, tačiau atsilaikė, nors turkai į Pietų Amerikos ekipos vartų pusę smūgiavo iš viso 32 kartus.
Iš viso per du mačus turkai į varžovų vartų pusę smūgiavo net 62 kartus ir nė karto nesugebėjo pasižymėti: tai naujasis čempionatų antirekordas.
Po blankaus starto pasaulio pirmenybėse, Brazilijos futbolo rinktinė sugebėjo atsitiesti ir antrose savo rungtynėse iškovojo tris taškus. C grupėje brazilai neturėjo didelių problemų su autsaideriu Haičiu – favoritai laimėjo 3:0 (3:0).
Matheusas Cunha pasižymėjo 23 ir 36 minutėmis, o galiausiai per teisėjo pridėtą laiką įvartį įmušė ir Vinicius Junioras. Tiesa, pirmasis kėlinys brazilams baigėsi su nuostoliai: rungtynių nebaigė Raphinha.
Šis pralaimėjimas nubraukė net ir teorines Haičio viltis patekti į kitą etapą. Šios šalies ekipa tapo pirmąją pasaulio čempionato komanda, kuri atsisveikina su pirmenybėmis.
Brazilijos rinktinė su 4 taškais pirmauja C grupėje dėl geresnio įmuštų bei praleistų įvarčių santykio. Norint patekti į kitą etapą jiems paskutinėse rungtynėse su Škotija užteks bent taško.
ParagvajusTurkijos vyrų futbolo rinktinėBrazilijos vyrų futbolo rinktinė
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