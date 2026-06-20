Toplygo turo anonsas: sudėtingos išvykos žalgiriečiams

„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Birželio 20 dieną, 14.15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3.
Akistata iš „Aukštaitijos“ stadiono bus tiesiogiai transliuojama BTV kanalu.
Panevėžiečiai dabar yra giliausioje duobėje šiemet – patirti trys pralaimėjimai iš eilės. Traumos ir netektys gynyboje verčia strategą Toni Korkeakunną verstis labai eksperimentine sudėtimi, kuri pastaruoju metu neduoda rezultato.
Pozityvo neįneša ir ankstesnė dešimtis komandų akistatų – panevėžiečiai laimėjo vos du sykius. Savaitgalio dvikovai „Panevėžys“ išvengė diskvalifikacijų, tačiau traumą patyrė saugas Jerome‘as Simonas. Kita vertus, praretėjusią gynybos grandį turėtų praplėsti Miano Danilo van den Boso sugrįžimas.
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Po rinktinių lango šiauliečių gretos ant atsarginių žaidėjų suolo gerokai pasipildė, tiesa, tai kol kas pelnytais taškais nevirto. FA „Šiauliai“ patyrė du labai skaudžius pralaimėjimus svečiuose, kai buvo praleisti įvarčiai per pridėtą laiką. Pasirodymai varžovų stadionuose nuvilia: dažniausiai išvykose rungtyniaujanti komanda per 10 dvikovų pergalės dar neiškovojo.
Turnyro lentelės kaimynų laukia išties svarbi akistata, kurioje su geltonai juodais marškinėliais gali debiutuoti FA „Šiauliai“ naujokas Arvydas Novikovas.
Vilniaus rajono „TransINVEST“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 20 dieną, 16.30 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1.
Čempionams šeštadienio dvikovoje vadovaus laikinasis vyr. treneris Algis Jankauskas.
Vilniaus rajono ekipa savaitės viduryje rungtynių nežaidė ir turėjo galimybę atsikvėpti. Savaitgalio akistata pasitinkama po dviejų pergalių iš eilės, tačiau tada strategą Marių Stankevičių nuvylė antrieji kėliniai, kurių metu varžovai atkurdavo intrigą bei buvo netoli išlyginamojo įvarčio.
Tikėtina, kad pamatysime rezultatyvias rungtynes: nepaisant kauniečių strigimo puolime, potencialo „Kauno Žalgiris“ turi labai daug, o „TransINVEST“ jau beveik pasivijo buvusių lyderių rezultatyvumo rezultatą. Tarpusavio susidūrimuose tik kartą buvo pelnyti mažiau negu trys įvarčiai.
Po pralaimėjimo prieš Gargždų „Bangą“ Laikinosios sostinės klubas po beveik pusantro sezono kartu atsisveikino su strategu Eivinu Černiausku, kuris po rinktinių lango bandė kiek kitokius startinius vienuoliktukus.
Tai rezultato nedavė – iki tol dominavusi atakuojanti linija beveik visą antrą ratą buvo „sausa“. Situaciją gali pakeisti jau debiutavęs Renanas Oliveira, tiesa, dėl diskvalifikacijos aikštėje nepasirodys vidurio gynėjas Antonas Tolordava. Dar viena nesėkmė „Kauno Žalgirį“ galėtų nustumti net dviem laipteliais žemiau.
Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 20 dieną, 18.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.
„Banga“ tarpusavio dvikovose vis dar yra iškovojusi tik vieną pergalę.
Po nesėkmės Panevėžyje gargždiškiai greitai atsitiesė ir pradėjo naują nepralaimėtų rungtynių seriją. Su 13 praleistų įvarčių „Banga“ tapo geriausią gynybą demonstruojančia komanda – apie mėnesį žaidžiamos įprastai labai nerezultatyvios rungtynės.
Tiesa, savo sirgalių akivaizdoje Davido Afonso kariauna jau senokai neišlaikė „sausų“ vartų, tačiau tą kompensuoja rezultatyvesniais pasirodymais. „Banga“ dabar turnyro lentelėje rikiuojasi šešta – pasiekta pergalė leistų aplenkti „Žalgirį“.
Sostinės klubas antrą sykį šiemet namuose sutriuškino „Panevėžį“ ir po truputį gerina savo situaciją pirmenybių rikiuotėje. Pasiektos pergalės bei varžovų kluptelėjimai vilniečius gerokai priartino prie pirmojo trejeto.
Vis dėlto „Žalgiris“ šiemet nėra stabiliai svečiuose žaidžianti komanda: daugkartiniai Lietuvos čempionai oponentų stadionuose yra praleidę tik 4 įvarčius, tačiau rezultatyvumu nepasižymi.
Antradienio dvikovoje antrame kėlinyje į kovą buvo mestas Dominikas Franke – tikėtina, kad kairiajame krašte šį vokietį pamatysime nuo pirmųjų minučių.
Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 21 dieną, 14.15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3.
Intriguojantį susitikimą iš Žemaitijos sostinės tiesiogiai transliuos BTV kanalas.
„Džiugas“ turnyro lentelėje jau apie mėnesį išlaiko pirmaujančią poziciją ir joje išliktų net ir sužaidęs lygiosiomis.
Palyginus su praėjusiais metais, pasikeitė taškų rinkimo dinamika Telšių miesto stadione – per pastarąsias trejas rungtynes pasiektos pergalės pelnant 11 įvarčių.
Vieną iš retų šio sezono pralaimėjimų žemaičiai patyrė prieš „Sūduvą“ ir revanšo sieks be diskvalifikuoto kapitono Luko Ankudinovo. „Džiugui“ tęsis sudėtinga atkarpa: artėjantį trečiadienį dar reikės vykti į Šiaulius žaisti reikšmingo LFF taurės ketvirtfinalio.
Vis dar gana toli nuo optimalios startinės sudėties esanti Marijampolės komanda savaitės viduryje sulaukė prastesnių naujienų – dvikovos su FA „Šiauliai“ negalėjo baigti Faustas Steponavičius bei Yusuke Omori.
Kita vertus, motyvacijos neturi pristigti, kadangi marijampoliečiai šiemet dar nėra nugalėję svečiuose ir pergalė leistų priartėti prie „Džiugo“ vos iki 2 taškų.
Sekmadienio akistatą turės praleisti diskvalifikuotas Sidy Sanokho, savo ruožtu, tai gali tapti 200-uoju Igno Plūko pasirodymu TOPLYGOJE.
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