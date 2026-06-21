Brazilija kol kas neteko žaidėjo, tačiau prie sudėties gali prisijungti Neymaras

29-erių futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę rungtynėse su Haičiu, o Brazilija laimėjo 3:0. Raphinha buvo pakeistas dar pirmajame kėlinyje po to, kai pajuto diskomfortą dešinėje šlaunyje.
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Brazilijos futbolo konfederacija (CBF) po rungtynių patvirtino, kad žaidėjui buvo atlikti papildomi tyrimai, kurie padėjo nustatyti traumą.
„Šeštadienį Rafinha buvo atlikta medicininė apžiūra, kurios metu patvirtinta dešinės šlaunies šlaunies trauma. Žaidėjas bus gydomas intensyviai, prižiūrint Brazilijos rinktinės medicinos personalui, kad kuo greičiau pasveiktų ir grįžtų į treniruotes bei rungtynes“, – pranešime teigė Brazilijos futbolo konfederacija.
Pasak „Globo“, apžiūros metu nieko rimto nenustatyta, tačiau medicinos personalas artimiausiomis dienomis atidžiai stebės šlaunies būklę. Dėl patinimo šiuo metu sunku nustatyti tikslesnę diagnozę.
Brazilijos rinktinė tikisi, kad „Barcelona“ žaidėjas galės grįžti į aštuntfinalio rungtynes, kurios prasidės po dviejų savaičių.
Anksčiau dėl sunkių traumų pasaulio čempionatą praleido svarbūs žaidėjai – Rodrygo bei Ederis Militao, o jaunasis talentas Estevao taip pat iškrito dėl šlaunies traumos.
Tuo metu legendinis brazilų puolėjas Neymaras, praleidęs pirmąsias dvejas rungtynes dėl blauzdos traumos, pasak trenerio, bus pasiruošęs žaisti artimiausiame mače.
Brazilija po pergalės prieš Haitį 3:0 ir lygiųjų su Maroku 1:1 pakilo į C grupės pirmąją vietą grupėje. Paskutinėse grupės rungtynėse brazilai susitiks su Škotija, kuri turi 3 taškus. Europiečiams reikia pergalės, jei jie svajoja tęsti turnyrą.