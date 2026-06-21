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Įsižeidusi Ispanija su Saudo Arabija jau nejuokavo – sutaršė per pusę kėlinio

2026 m. birželio 21 d. 21:01
Lrytas.lt
Europos čempionams Ispanijos futbolininkams pasaulio čempionate savaitgalį trauktis jau nebuvo kur. Nesugebėję H grupės pirmame mače įveikti Žaliojo Kyšulio futbolininkų, ispanai sekmadienį Atlantoje santykius aiškinosi su mažai nuspėjama Saudo Arabijos komanda. Ir juokauti Ispanija daugiau jau nebuvo nusiteikusi – per pusę pirmojo kėlinio pelnė tris įvarčius, o galiausiai nurungė saudo arabus solidžiu rezultatu 4:0 (3:0).
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Daug kas dar atsiminė 2022 metų pirmenybes Katare, kai Saudo Arabija grupės pirmame mače įveikė būsimą planetos čempionę Argentiną 2:1. Tad ispanai jau nuo mačo pradžios nutarė nejuokauti ir iškart užgulė varžovų vartus.
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Lyderis čempionato įvarčių kalvėje – nepailstantis L. Messi

Lyderis čempionato įvarčių kalvėje – nepailstantis L. Messi

10-ąją min. gavęs kamuolį baudos aikštelėje savo pirmąjį įvartį čempionate įmušė 18-metis Laminas Yamalis. Jis tapo devintuoju futbolininku pasaulio čempionatuose, pelniusiu įvartį būnant 18 metų, tačiau tik antruoju, kuris įmuše pirmą komandos įvartį – pirmasis tai padarė 1958-siais legendinis brazilas Pele.
Tuo metu, kai jis pelnė savo pirmąjį įvartį pirmenybėse, jam buvo 17 metų ir 239 dienos, o L. Yamaliui dabar 18 metų ir 343 dienos.
Ilgai sirgaliams kito įvarčio neteko laukti – po vienuolikos minučių tarp arabų gynėjų sėkmingai išniręs 29 metų Mikelis Oyarzabalis padvigubino skirtumą, o 24 min. po jo smūgio rezultatas tapo jau ir 3:0.
 Ispanija sutriuškino Saudo Arabijos rinktinę.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Ispanija sutriuškino Saudo Arabijos rinktinę.
 EPA/ELTA nuotr.
35-ąją minutę po visiškai kvailos vartininko klaidos M. Oyarzabalis galėjo pelnyti ir savo trečiąjį įvartį, tačiau pataikė ne į tuščius vartus, oį skersinį.
Aprimę pirmojo kėlinio pabaigoje ispanai antrame ir vėl puolė be gailesčio ir jau 50 min. po Marco Cucurellos smūgio įvartį į savo vartus įsimušė Hasanas Altambakti.
Po šio momento komandos labiau atliko formalumą – ispanai jau nespaudė, o saudo arabai tik retai galėjo priartėti prie europiečių vartų.
Šių dviejų ekipų tarpusavio mačų istorijoje visas tris akistatas buvo iki tol laimėję ispanai ir tik 2006 metais Saudo Arabijos ekipa nusileido tik minimaliu skirtumu 0:1.
Po pirmojo turo visos keturios H grupės komandos turėjo po vieną tašką. Ispanija nesugebėjo pramušti Žaliojo Kyšulio rinktinės gynybą bei vartininką ir sužaidė 0:0, o Saudo Arabija 1:1 išsiskyrė su Urugvajumi.
Tad dabar ispanai turi 3 taškus ir gerus šansus tęsti turnyrą. Naktį žais Žaliasis Kyšulys ir Urugvajus.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėSaudo Arabijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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