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Jubiliejiniame turnyrų mače „mėlynieji samurajai“ išrašė bilietą namo Tunisui

2026 m. birželio 21 d. 09:04
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate sekmadienį sužaistas 1000-asis šių turnyrų mačas, o jį Monterėjaus stadione „šventė“ Japonijos ir Tuniso rinktinės. Ir F grupės akistata japonams padovanojo įspūdingai gražią pergalę, o tunisiečiams – bilietą namo. „Mėlynieji samurajai“ sudaužė Afrikos ekipą 4:0 (2:0) ir baigė klausimą dėl grupės autsaiderės.
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Jau pirmąją mačo minutę japonai prašė skirti 11 metrų baudinį, tačiau arbitras nutarė kitaip. Tuomet jau prie vartų susidariusia žaidėjų „koše“ pasinaudojo Daihi Kamada ir gražiu ir nestipriu smūgiu 4 min. išvedė saviškius į priekį.
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Praėjus mažiau nei puvalandžiui skirtumą padidino Ayase Ueda, gražiu smūgiu iš 20 metrų nuotolio 31 min. nuginklavęs Tuniso vartininką.
Po pertraukos prasidėjo triuškinimas ir 69 min. rezultatą iki 3:0 padidino Junya Ito, o tašką mače po varžovų klaidos baudos aikštelėje padėjo 83 min. tas pats A. Ueda.
Olandų Roterdamo „Feyenord“ ekipoje žaidžiantis japonas praėjusiame šalie čempionate iš viso pelnė 25 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Įdomu, kad japonai į vartų stačiakampį pataikė 5 kartus ir keturi smūgiai buvo tikslūs – iš viso į Tuniso vartų pusę Tekančios saulės šalies atstovai smūgiavo 11 kartų, o akrikiečiai – vos 2 kartus.
Pirmame F grupės mače japonai lygiosiomis 2:2 sužaidė su Nyderlandais, o Tunisas beviltiškai pralaimėjo Švedijai 1:5.
Tad po antrojo turo tunisiečiai jau gali krautis lagaminus namo, o japonai ir olandai savo sąskaitoje turi po 4 taškus ir puikius šansus žengti į šešioliktfinalį.
Paskutiniame ture japonai kovos su švedais, o olandai – su Tunisu.
Tuniso vyrų futbolo rinktinėJaponijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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