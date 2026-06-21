Jubiliejiniame turnyrų mače „mėlynieji samurajai“ išrašė bilietą namo Tunisui

Jau pirmąją mačo minutę japonai prašė skirti 11 metrų baudinį, tačiau arbitras nutarė kitaip. Tuomet jau prie vartų susidariusia žaidėjų „koše“ pasinaudojo Daihi Kamada ir gražiu ir nestipriu smūgiu 4 min. išvedė saviškius į priekį.
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Praėjus mažiau nei puvalandžiui skirtumą padidino Ayase Ueda, gražiu smūgiu iš 20 metrų nuotolio 31 min. nuginklavęs Tuniso vartininką.
Po pertraukos prasidėjo triuškinimas ir 69 min. rezultatą iki 3:0 padidino Junya Ito, o tašką mače po varžovų klaidos baudos aikštelėje padėjo 83 min. tas pats A. Ueda.
Olandų Roterdamo „Feyenord“ ekipoje žaidžiantis japonas praėjusiame šalie čempionate iš viso pelnė 25 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Įdomu, kad japonai į vartų stačiakampį pataikė 5 kartus ir keturi smūgiai buvo tikslūs – iš viso į Tuniso vartų pusę Tekančios saulės šalies atstovai smūgiavo 11 kartų, o akrikiečiai – vos 2 kartus.
Pirmame F grupės mače japonai lygiosiomis 2:2 sužaidė su Nyderlandais, o Tunisas beviltiškai pralaimėjo Švedijai 1:5.
Tad po antrojo turo tunisiečiai jau gali krautis lagaminus namo, o japonai ir olandai savo sąskaitoje turi po 4 taškus ir puikius šansus žengti į šešioliktfinalį.
Paskutiniame ture japonai kovos su švedais, o olandai – su Tunisu.