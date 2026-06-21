Kiurasao rinktinė šoko su Nyderlandų karaliumi, o treneris D. Advocaatas galvoja apie vėžiu sergančia dukrą

Po rungtynių į Kiurasao nacionalinės ekipos persirengimo kambarį atėjo Nyderlandų karalius Willemas-Alexanderis ir karalienė Maxima, kurie šiltai pasveikino Kiurasao komandą su tuo stebuklinguoju tašku.
Pirmiausia karališkoji pora šeštadienį palaikė Nyderlandų rinktinę Hjustone, kuri 5:1 nugalėjo Švediją, o vėliau keliavo į Kanzas Sitį stebėti Kiurasao komandos akistatos.
Trenerio Dicko Advocaato kariauna išlaikė savo vartus „sausus“ dėl 15 vartininko Eloy'aus Rommo atremtų smūgių. Tai yra čempionatų rekordas.
Po rungtynių Nyderlandų karalius ir karalienė įžengė į Kiurasao rūbinę ir prisijungė prie šventės bei šokių.
Kiurasao yra autonominė šalis Nyderlandų Karalystėje, todėl Willemas-Alexanderis ir Maxima taip pat laikomi salos vadovais.
Po istorinės pergalės visų akys nukrypo į Kiurasao ekipos vyriausiąjį trenerį Dicką Advocaatą. Jis pirmą kartą istorijoje padėjo mažytei salai prasibrauti į pasaulio čempionatą.
Susiję straipsniai
Tačiau tai padaręs, paliko nacionalinę komandą dėl dukters sveikatos problemų. Kaip paaiškėjo, stratego dukra serga onkologine liga ir tėvas nutarė būti su ja.
Vis dėlto, galiausiai situacijai šiek tiek pagerėjus, strategas buvo įkalbėtas vėl stoti prie komandos vairo prieš pat pirmenybes ir dabar jis džiaugėsi tuo, kad Kiurasao turi tašką, o pirmoje dvikovoje įmušė įvartį Vokietijos rinktinei – nors ir pralaimėjo 1:7.
„Ne kiekviena komanda gali įmušti vokiečiams. Tai tikrai geras faktas rinktinei. Žinoma, aš džiaugiuosi tuo, bet vis tiek esu mintimis su savo šeima“, – kalbėjo jau aštuonias pasaulio futbolo rintines treniravęs olandų specialistas.
Kiurasao po lygiųjų su Ekvadoru neprarado šansų prasimušti į kitą varžybų etapą, tačiau paskutiniame grupės mače jie turi įveikti Dramblio Kaulo Krantą ir tikėtis, kad vokiečiai sužais bent lygiosiomis su Ekvadoru.
„Manau, kad tai buvo tikrai puikios rungtynės, atsižvelgiant į mūsų pasirodymą. Pabaigoje buvo matyti žaidėjų kojų nuovargis.
Laimei, mums pavyko išlaikyti rezultatą. Ir tai buvo pelnytai, nes turėjome progų įmušti. Taigi, tai buvo geros rungtynės“, – „Globo“ citavo D. Advocaatą.