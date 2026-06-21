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Kiurasao rinktinė šoko su Nyderlandų karaliumi, o treneris D. Advocaatas galvoja apie vėžiu sergančia dukrą

2026 m. birželio 21 d. 10:07
Lrytas.lt
Mažiausia pasaulio futbolo čempionato valstybė Kiurasao sekmadienį 2026-ųjų pirmenybėse pasiekė neįtikėtiną rezultatą – vos 156 tūkst. gyventojų turinti salų šalis turnyro E grupėje sugebėjo sužaisti 0:0 su Ekvadoru ir iškovojo įskaitinį tašką. Pirmą kartą į pirmenybes patekusi šalis tapo mažiausia visų laikų varžybų valstybe, pasižymėjusi laimėtais taškais. Iki tol tai buvo 360 tūkst. gyventojų turinti Islandija.
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Po rungtynių į Kiurasao nacionalinės ekipos persirengimo kambarį atėjo Nyderlandų karalius Willemas-Alexanderis ir karalienė Maxima, kurie šiltai pasveikino Kiurasao komandą su tuo stebuklinguoju tašku.
Pirmiausia karališkoji pora šeštadienį palaikė Nyderlandų rinktinę Hjustone, kuri 5:1 nugalėjo Švediją, o vėliau keliavo į Kanzas Sitį stebėti Kiurasao komandos akistatos.
Trenerio Dicko Advocaato kariauna išlaikė savo vartus „sausus“ dėl 15 vartininko Eloy'aus Rommo atremtų smūgių. Tai yra čempionatų rekordas.
Po rungtynių Nyderlandų karalius ir karalienė įžengė į Kiurasao rūbinę ir prisijungė prie šventės bei šokių.
Kiurasao yra autonominė šalis Nyderlandų Karalystėje, todėl Willemas-Alexanderis ir Maxima taip pat laikomi salos vadovais.
Po istorinės pergalės visų akys nukrypo į Kiurasao ekipos vyriausiąjį trenerį Dicką Advocaatą. Jis pirmą kartą istorijoje padėjo mažytei salai prasibrauti į pasaulio čempionatą.
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Tačiau tai padaręs, paliko nacionalinę komandą dėl dukters sveikatos problemų. Kaip paaiškėjo, stratego dukra serga onkologine liga ir tėvas nutarė būti su ja.
Vis dėlto, galiausiai situacijai šiek tiek pagerėjus, strategas buvo įkalbėtas vėl stoti prie komandos vairo prieš pat pirmenybes ir dabar jis džiaugėsi tuo, kad Kiurasao turi tašką, o pirmoje dvikovoje įmušė įvartį Vokietijos rinktinei – nors ir pralaimėjo 1:7.
„Ne kiekviena komanda gali įmušti vokiečiams. Tai tikrai geras faktas rinktinei. Žinoma, aš džiaugiuosi tuo, bet vis tiek esu mintimis su savo šeima“, – kalbėjo jau aštuonias pasaulio futbolo rintines treniravęs olandų specialistas.
Kiurasao po lygiųjų su Ekvadoru neprarado šansų prasimušti į kitą varžybų etapą, tačiau paskutiniame grupės mače jie turi įveikti Dramblio Kaulo Krantą ir tikėtis, kad vokiečiai sužais bent lygiosiomis su Ekvadoru.
„Manau, kad tai buvo tikrai puikios rungtynės, atsižvelgiant į mūsų pasirodymą. Pabaigoje buvo matyti žaidėjų kojų nuovargis.
Laimei, mums pavyko išlaikyti rezultatą. Ir tai buvo pelnytai, nes turėjome progų įmušti. Taigi, tai buvo geros rungtynės“, – „Globo“ citavo D. Advocaatą.
Dickas AdvocaatasNyderlandų karalius Willemas AlexanderisNyderlandų karalienė Maxima

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