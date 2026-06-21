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Lyderis čempionato įvarčių kalvėje – nepailstantis L. Messi

2026 m. birželio 21 d. 12:21
Lrytas.lt
Svarbiausias metų sporto renginys – FIFA pasaulio futbolo čempionatas, kurią šiemet rengia Jungtinės Valstijos Valstijos, Meksika ir Kanada – turėtų pradžiuginti visus gerbėjus rezultatyviomis rungtynėmis. Vien birželio 14 dieną žaidėjai iš viso pelnė 19 įvarčių, o Vokietija iškovojo kol kas didžiausią pergalę turnyre, 7:1 įveikusi Kiurasao nacionalinę ekipą.
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Tame mače Londono „Arsenal“ puolėjas Kai Havertzas pelnė du įvarčius Vokietijos rinktinei. Jis kartu su amerikiečiu Folarinu Balogunu ir švede Yacine'as Ayari buvo rezultatyviausi turnyro žaidėjai, tačiau vėliau Argentinos rinktinės kapitonas ir viena didžiausių žvaigždžių Lionelis Messi pelnė pirmąjį „hat-trick'ą“ turnyre.
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Rezultatyviausi 2026 metų pasaulio čempionato futbolininkai:
Lionelis Messi (Argentina) – 3
Jonathanas Davidas (Kanada) – 3
Denezas Undavas (Vokietija) – 3
Kai Havertzas (Vokietija) – 2
Johanas Manzambi (Šveicarija) – 2
Harry Kane'as (Anglija) – 2
Erlingas Haalandas (Norvegija) – 2
Brianas Brobbey (Nyderlandai) – 2
Kylianas Mbappe (Prancūzija) – 2
Elijah Henry Justas (Naujoji Zelandija) – 2
Yasine'as Ayari (Švedija) – 2
Cody Gakpo (Nyderlandai) – 2
Ayase Ueda (Japonija) – 2
Folarinas Balogunas (JAV) – 2
Crisencio Summerville'as (Nyderlandai) – 2
Daichi Kamada (Japonija) – 2
Mateusas Kunya (Brazilija) – 2
Vinicius Junioras (Brazilija) – 2
Ismaelis Saibari (Marokas) – 2
Kyle'as Larinas (Kanada) – 2
Verta paminėti, kad prancūzas K. Mbappe buvo rezultatyviausiu 2022 m. pasaulio čempionate Katare futbolininku – pelnė aštuonis įvarčius.
Vokietijos legenda Miroslavas Klose pelnė daugiausiai įvarčių per savo karjerą pasaulio čempionatuose – per keturis turnyrus jis pelnė 16 įvarčių. Tiek pat įvarčių turi ir L. Messi, tad jis šiame čempionate gali pasiekti rekordą.
įvarčiaiLionelis Messi2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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