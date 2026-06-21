Po pralaimėjimo Vokietijai 1:7, visi šimtu procentų buvo įsitikinę, kad Ekvadoras taip pat pervažiuos salyno rintktinę.
Pietų Amerikos atstovai sukūrė ne vieną pavojingą progą, atliko net 27 smūgius į varžovų vartus, tačiau kamuolys niekaip neįkrito į vartus.
Rungtynių didvyriu tapo Kiurasao vartininkas 37-erių Elory'us Roomas. Jis atrėmė net 15 ekvadoriečių smūgių į vartus. Tai daugiausiai atremtų smūgių į vartų plotą nuo 1966 metų rungtynių, kuriose neprireikė pratęsimo.
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JAV vartininkas Timas Howardas 2014 metais per 120 minučių aštuntfinalyje su Belgija atrėmė 16 smūgių, tačiau amerikiečiai po pratęsimo pralaimėjo 1:2.
Maža to – pagal galimų įvarčių statistiką, Ekvadoras buvo sukūręs 4,1 tikėtino įvarčio koeficientą.
Ekvadoras per pirmąsias dvejas pasaulio čempionato rungtynes dar nepelnė nė vieno įvarčio, nors per abi akistatas atliko 39 smūgius.
Pietų amerikiečiai po pralaimėjimo Dramblio Kaulo Krantui ir lygiųjų su Kiurasao turi tik vieną tašką.
Vos 156 tūkstančius gyventojų turinti Kiurasao salų rinktinė tapo naujo rekordo pasaulio čempionatuose autore – iki tol mažiausia šalimi, kuri iškovojo tašką tokio lygio pirmenybėse, buvo Islandija.
Šis taškas leido išsaugoti Kiurasao ekipai viltis patekti į kitą turnyro etapą: tam jiems reikėtų paskutiniame ture nugalėti Dramblio Kaulo Kranto rinktinę ir sulaukti bent taško iš Vokietijos rungtynėse su Ekvadoru.