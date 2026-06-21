Pagautas, bet bando neigti: Brazilijos futbolo vadovas pinigus leidžia meilužių kelionėms

Praėjusių metų gegužę Brazilijos futbolo konfederacijos vadovu išrinktas daktaro laipsnį turintis 42 metų S. Xaudas šiuo metu yra Jungtinėse Valstijose ir dalyvauja pasaulio futbolo čempionate kaip oficialus asmuo.
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Tačiau žiniasklaida tikina, kad fitneso atstovė bei verslininkė Camila Cristina Andrade prieš čempionatą apsistojo Niujorke, viešbutyje, kuris buvo užsakytas Brazilijos konfederacijos prezidento vizitui.
Ji apsistojo viešbutyje „Hyatt Regency Grand Central“ nuo birželio 2 iki 10 d. Bendra moters viešnagės kaina siekė 59 424,81 rando arba 11 534,36 JAV dolerio.
Birželio 3 d. C. Andrade buvo pastebėta su S.Xaudu vakarieniaujant italų „Harry Cipriani“ restorane Manhatane. Už patiekalus ir vyną konfederacijai išstatyta 300 dolerių sąskaita. Abu kartu jie išvyko iš restorano nuomotu automobiliu, kuris buvo suteiktas CBF prezidentui jam viešint mieste.
Kol Camila viešėjo Niujorke, Samiras grįžo į Braziliją stebėti moterų rinktinės rungtynių su JAV rinktine birželio 8 d. Fortalezoje. Svarstoma, kad jauna moteris yra prezidento meilužė.
S. Xaudas, santuokoje esantis 20 metų, po moterų varžybų išvyko iš Brazilijos į Meksiką, kur sutiko savo žmoną Nataliją, kad birželio 11 d. kartu dalyvautų 2026 m. pasaulio futbolo čempionato atidarymo ceremonijoje. Dieną prieš tai verslininkė Camila Andrade iš Niujorko išvyko namo į Braziliją.
Brazilijos futbolo konfederacija griežtai atmetė kaltinimus dėl lėšų švaistymo. Oficialiame pranešime spaudai nurodyta, kad visos organizacijos išlaidos yra susijusios tik su institucine veikla, o vadovų asmenines išlaidas jie padengia patys. Tad visos pateikiamos straipsniuose lėšos buvo padengtos iš prezidento asmeninės sąskaitos.
Tai ne pirmas kartas, kai CBF prezidento S. Xaudo artima aplinka pagal jo komandiruočių tvarkaraštį keliavo su juo į užsienį. Praėjusį gruodį influencerė ir vaistininkė Tamires Fernandes Barcellos, žinoma kaip Tata Barcellos, keliavo iš Rio de Žaneiro į Katarą, kad stebėtų FIFA klubinio pasaulio čempionato finalą tarp „Flamengo“ ir Paryžiaus „Paris Saint Germain“. Ten buvo ir CBF vadovas.
Į kelionės sąmatą buvo įtraukti du verslo klasės lėktuvo bilietai su „Emirates“ aviakompanija. Moteris apsistojo „The Ritz-Carlton“ viešbutyje Dohoje nuo gruodžio 15 iki 19 dienomis. Užsakymas buvo atliktas Tamires Fernandes Barcellos vardu, tačiau 17 424 realų (3 382 JAV dolerių) apgyvendinimo mokestis buvo nuskaičiuotas iš Brazilijos konfederacijos sąskaitos.