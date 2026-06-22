Beprotiška Žaliojo Kyšulio pasaka pasaulio čempionate tęsiasi – varžovai liko be pergalės

Šį kartą naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiame mače pasaulio čempionato debiutantai sužaidė lygiosiomis 2:2 su Urugvajaus ekipa.
Žaliojo Kyšulio futbolininkus į priekį 21-ąją minutę išvedė Kevinas Lenini – baudos smūgį realizavęs žaidėjas tapo pirmojo šalies įvarčio pasaulio čempionatų istorijoje autoriumi.
Kiek vėliau sekė du iš eilės taiklūs Urugvajaus dūriai – įvarčiais pasižymėjo Maximilianas Araujo ir Agustinas Canobbio.
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Du dūrius sugėrę Žaliojo Kyšulio futbolininkai nesutriko – po grubios Urugvajaus klaidos jie pasinaudojo savo galimybe ir Helio Varela nukreipė kamuolį į tuščius varžovų vartus.
Kitose naktį vykusiose rungtynėse Egiptas 3:1 pranoko Naujosios Zelandijos futbolininkus.
Nors egiptiečiai ir įvartį praleido pirmieji, antrajame kėlinyje jie atsakė trimis įvarčiais iš eilės – jais pasižymėjo Mostafa Ziko, Mahamedas Salah bei Trezeguet.
Tai buvo pirmoji Egipto pergalė šiame pasaulio futbolo čempionate.