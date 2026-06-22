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Egipto žvaigždė Mohamedas Salah pagerino šalies rekordą

2026 m. birželio 22 d. 07:46
Lrytas.lt
Egipto futbolo rinktinei pavyko iškovoti pirmąją pergalę šiame pasaulio futbolo čempionate – egiptiečiai naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiame mače 3:1 (0:1) pranoko Naujosios Zelandijos futbolininkus.
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Įvarčiu nugalėtojų gretose pasižymėjo ir ryškiausia šalies futbolo žvaigždė Mohamedas Salahas – „Liverpool“ atstovaujantis futbolininkas antrajame kėlinyje išvedė Egiptą į priekį.
Su šiuo įvarčiu 34-erių egiptietis tapo šalies rekordininku – tai buvo jo trečiasis įvartis pasaulio čempionatų istorijoje.
Iki tol jokiam kitam žaidėjui iš Egipto pasaulio čempionatuose dar nebuvo pavykę įmušti daugiau nei du įvarčius.
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Pergalę iškovoję Egipto futbolininkai šiuo metu savo kraityje turi 4 taškus ir rikiuojasi G grupės viršūnėje. Grupių etapą jie užbaigs rungtynėmis su Iranu.
Mohamedas Salah2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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