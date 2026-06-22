Egipto žvaigždė Mohamedas Salah pagerino šalies rekordą

Įvarčiu nugalėtojų gretose pasižymėjo ir ryškiausia šalies futbolo žvaigždė Mohamedas Salahas – „Liverpool“ atstovaujantis futbolininkas antrajame kėlinyje išvedė Egiptą į priekį.
Su šiuo įvarčiu 34-erių egiptietis tapo šalies rekordininku – tai buvo jo trečiasis įvartis pasaulio čempionatų istorijoje.
Iki tol jokiam kitam žaidėjui iš Egipto pasaulio čempionatuose dar nebuvo pavykę įmušti daugiau nei du įvarčius.
Susiję straipsniai
Pergalę iškovoję Egipto futbolininkai šiuo metu savo kraityje turi 4 taškus ir rikiuojasi G grupės viršūnėje. Grupių etapą jie užbaigs rungtynėmis su Iranu.