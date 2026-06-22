Futbolo dievas: L. Messi tapo pasaulio čempionatų rekordininku

L. Messi 38-ąją minutę baudos aikštelėje sulaukė Facundo Medinos perdavimo ir vienu lietimu nukreipė kamuolį į kairį apatinį vartų kampą.
O rungtynių pabaigoje argentinietis pelnė dar vieną įvartį. Paguldęs ant žemės austrų vartininką L. Messi atliko smūgį į vartus, bet gynėjas blokavo kamuolį. Tačiau prie jo suskubęs L. Messi pataisė savo smūgį ir pasižymėjo dar vienu tiksliu smūgiu.
Tai buvo jau 4-tas ir 5-tas argentiniečio įvartis šiame čempionate ir 17-asis ir 18-asis visų turnyrų istorijoje.
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Pagal pastarąjį rodiklį 38-erių L. Messi tapo pasaulio čempionatų rekordininku, taip aplenkdamas vokietį Miroslavą Klose su 16 tikslių smūgiu.
Tiesa, dar šio čempionato metu M. Klose gali būti aplenktas ir kito žaidėjo – 27-erių Kyliano Mbappe, kuris savo sąskaitoje jau turi 14 įvarčių.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėAustrijos vyrų futbolo rinktinė
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