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Į JAV – įspūdingas siuntinys iš Norvegijos: rinktinė atsivežė 300 kilogramų lašišos ir legendinio sūrio

2026 m. birželio 22 d. 10:42
Lrytas.lt
Į 2023 metų pasaulio čempionatą atvykusios rinktinės staigmenų pateikia ne tik aikštėje. Štai Norvegijos rinktinė aiškiai pademonstravo, kad nenori kliautis amerikietišku maistu ir atsivežė savo.
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Norvegai iš už Atlanto atsigabeno daugiau nei 400 kilogramų žuvies ir sūrio.
Norvegijos leidinys „News18“ paskelbė, kokių gerybių į JAV atsivežė jų rinktinė.
Sąraše – 300 kilogramų atlantinės lašišos ir baltos žuvies.
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Norvegai taip pat atsivežė daugiau nei 116 kilogramų tradicinio norvegų rudojo sūrio „Brunost“.
Į JAV norvegai atsivežė ir įspūdingą kiekį apelsinų – 6 tūkstančius.
Įdomu, ar Norvegijai neteks atsisiųsti dar maisto – I grupės dvikovas ši rinktinė pradėjo užtikrinta pergale 4:1 prieš Iraką.
Norvegija I grupėje dar varžosi su Senegalu ir Prancūzija.
Norvegijos futbolo rinktinėApelsinailašiša
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