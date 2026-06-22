Į JAV – įspūdingas siuntinys iš Norvegijos: rinktinė atsivežė 300 kilogramų lašišos ir legendinio sūrio

Norvegai iš už Atlanto atsigabeno daugiau nei 400 kilogramų žuvies ir sūrio.
Norvegijos leidinys „News18“ paskelbė, kokių gerybių į JAV atsivežė jų rinktinė.
Sąraše – 300 kilogramų atlantinės lašišos ir baltos žuvies.
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Norvegai taip pat atsivežė daugiau nei 116 kilogramų tradicinio norvegų rudojo sūrio „Brunost“.
Į JAV norvegai atsivežė ir įspūdingą kiekį apelsinų – 6 tūkstančius.
Įdomu, ar Norvegijai neteks atsisiųsti dar maisto – I grupės dvikovas ši rinktinė pradėjo užtikrinta pergale 4:1 prieš Iraką.
Norvegija I grupėje dar varžosi su Senegalu ir Prancūzija.
Norvegijos futbolo rinktinėApelsinailašiša
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