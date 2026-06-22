L. Messi šeimoje – įtampa: atskleidė, kokia dabar situacija

„Šiuo metu jis yra prižiūrimas medikų, atsigauna ir juda geryn, atsižvelgiant į dabartinę jo sveikatą“, – rašoma šeimos pranešime, kuriame nebuvo nurodyta daugiau detalių apie tai, kas nutiko J. Messi.
L. Messi šeima viešai paprašė vengti „versijų, gandų ir spekuliacijų“ bei paprašė gerbti privatumą.
„Tokiomis akimirkomis prašome atsakomybės ir žmogiškumo. Žmogaus sveikata ir aplinkinių ramybė neturėtų būti spekuliacijų ar neatsakingo žiniasklaidos susidomėjimo objektas. Nuoširdžiai vertiname meilės, pagarbos ir rūpesčio išraiškas, kurias gavome, ir prašome, kad šio proceso metu būtų išsaugotas Jorge ir visos šeimos privatumas, konfidencialumas ir intymumas“, – rašoma pranešime.
Saldus pergalės skonis: pasaulio futbolo čempionatui – specialūs kepiniai
L. Messi su Argentinos rinktine 2026 metų pasaulio futbolo čempionate yra laikomi vienais favoritų. Argentinos rinktinė J grupės rungtynes pradėjo pergale 3:0 prieš Alžyro komandą.
Visus tris įvarčius įmušė L. Messi.
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Per spaudos konferenciją L. Messi atvirai pasakė, kad įmušęs pirmąjį įvartį pravirko, nes pastarosios dienos buvo sudėtingos.
„Dėl visiškai su futbolu nesusijusių priežasčių išgyvenau keletą sunkių, sudėtingų dienų, bet nieko tokio. Dėkoju visai delegacijai, visiems savo komandos draugams, nes jie, kaip visada, buvo šalia, suteikė man daug jėgų, kad galėčiau gerai jaustis“, – sakė L. Messi.
L. Messi pasaulio čempionatuose dabar yra įmušęs 16 įvarčių ir rezultatyviausio visų laikų pasaulio čempionatų žaidėjo vardu dalinasi su Vokietijos futbolo legenda Miroslavu Klose.
L. Messi birželio 24 dieną sukaks 39 metai. Jis žaidžia jau 6-ajame pasaulio čempionate.
2022 metais L. Messi Argentinos rinktinę atvedė iki pasaulio čempionų titulo.
J grupėje Argentina varžosi su Austrija, Jordanija ir Alžyru.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėMiroslavas Klose
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