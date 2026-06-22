L. Messi siekia sukurti dar vieną stebuklą pasaulio čempionate

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Jau 9-ąją minutę Lionelis Messi galėjo išvesti argentiniečius į priekį. Po ilgai trūkusios VAR peržiūros teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į austrų vartus.
Argentinos legenda atliko smūgį į dešinį apatinį kampą, tačiau L. Messi nepataikė į vartus.
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32-ąją minutę argentiniečiai turėjo dar vieną puikią galimybę išsiveržti į priekį, bet L. Messi nepavyko įveikti ant žemės klupinčio Alexanderio Schlagerio.
Galiausiai L. Messi 38-ąją minutę baudos aikštelėje sulaukė Facundo Medinos perdavimo ir vienu lietimu nukreipė kamuolį į kairį apatinį vartų kampą.
Tai buvo rekordinis, 17-asis L. Messi įvartis pasaulio čempionatų istorijoje. Argentinietis tapo daugiausiai įvarčių pelniusiu žaidėju.
Argentina pirmose J grupės rungtynėse 3:0 sutriuškino Alžyro rinktinę, o visus įvarčius pelnė Lionelis Messi.
Austrai čempionatą pradėjo 3:1 nugalėdami Jordanijos futbolininkus.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėAustrijos vyrų futbolo rinktinėLionelis Messi
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