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Mirtininkų G grupėje nieko naujo – net ir su raudona kortele belgai sužaidė lygiosiomis

2026 m. birželio 22 d. 00:02
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate sekmadienio vakarą Los Andžele kovėsi netikėtai mirtininkų grupės atstovėmis tapusios ekipos – G grupėje santykius aiškinosi Belgija ir Iranas. Visos keturios šios grupės rinktinės po pirmojo turo turėjo po tašką, sužaidusios lygiosiomis. Sekmadienį belgų ir iraniečių akistatoje po pirmojo kėlinio buvo lygu, o galiausiai ekipos išsiskyrė 0:0, nors antrame kėlinyje belgai žaidė dešimtyje.
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Tai buvo vos trečiosios lygiosios be įvarčių – taip sužaidė Ispanija su Žaliuoju Kyšuliu ir Ekvadoras su Kiurasao.
Per pirmą kėlinį kamuolį daugiau valdė belgai – 66 procentus laiko, tačiau įvartis krito į jų vartus. 27 min. po baudinio, kamuolį tiesiai prieš vartus ir žaidėjų sienelę gavo Mehdi Taremi ir smūgiu pažeme į dešinį vartų kampą nuginklavo belgų vartininką.
Tačiau po VAR peržiūros teisėjas Dario Herrera nusprendė įvarčio neįskaityti.
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Antrame kėlinyje belgai 58 min. turėjo įspūdingą šansą pelnyti įvartį, tačiau jie nuo kelių metrų nuotolio pataikė į Irano vartininko ranką. O jau 66-ąją min. aikštės viduryje klaidą padarė Nathanas Ngoyys ir bandė sustabdyti vienas prieš vartininką išbėgantį Mehdi Taremi ir už paskutinės vilties pražangą pamatė prieš save raudoną kortelę.
Tad belgai beveik pusvalandį žaidė dešimtyje, bet sugebėjo išsiskirti lygiosiomis.
Po pirmojo turo visos keturios G grupės komandos turi po vieną tašką. Belgija su Egiptu sužaidė 1:1, o Iranas dramatiškose rungtynėse 2:2 išsiskyrė su Naująja Zelandija.
 
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