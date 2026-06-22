Pasaulio čempionatą kaitina pareiškimų apie vaiko gimimą skandalas: prancūzų žurnalistei frazė kainavo

Jau kurį laiką garsiai aptariamas Belgijos rinktinės žaidėjo Jeremy Doku planas išvykti iš čempionato, kad galėtų išvysti kaip gimsta jo pirmagimis. Futbolininkas atvirai pasakė, kad jeigu gimdymas prasidės čempionato metu – jis taip ir padarys.
Čia itin skambiai pasisakė prancūzų žurnalistė France Pierron. Pastaroji ėmė kritikuoti futbolininką.
„Ar tu rimtai man sakai, kad visi šie žaidėjai viską paaukojo, kad žaistų pasaulio čempionate, o tu tiesiog išvyksi, kad nukirptum virkštelę? Tau pasisekė, kad tu esi pasaulio čempionate. Tai – neįtikėtina privilegija. Šimtai futbolininkų padarytų viską, kad būtų tavo vietoje. Tu galbūt niekada nebeturėsi tokios galimybės. Ir tu viską išmesi tik dėl to, kad dalyvautum savo vaiko gimime?“, – viešai kritiką televizijos laidoje išsakė F. Pierron.
Susiję straipsniai
„Atsiprašau, bet tėvas neatlieka jokio vaidmens. Jis – papildomas žmogus. Tiesiog laiko tavo ranką ir fotografuoja. Tu skrisi 10 valandų, save varginsi fiziškai ir emociškai. Kaip tu po to gali sugrįžti žaisti? Vaikas visada bus“, – sakė ji.
Šie jos žodžiai sukėlė milžinišką sirgalių pasipiktinimo bangą.
Sulaukusi daugybės kritikos F. Pierron netgi atsiprašė, tačiau prestižinio Prancūzijos sporto leidinio „L‘Equipe“ žurnalistė jau sulaukė ir sankcijų.
Skelbiama, kad F. Pierron yra laikinai nušalinta ir nepasirodys „L‘Equipe“ laidoje.
Lietuvoje ši tema iškart primena situaciją, kai apie tuometinio žalgiriečio planą išvykti pas gimdančią žmoną pasisakė Š. Jasikevičius. Pastarasis sulaukė klausimo, kaip tai vertina.
„Kaip aš tai vertinu? Aš jam leidau išvažiuoti. Tu galvoji, kad krepšinis yra svarbiausias gyvenime? Pusfinalis? Jis yra svarbus? Kai pamatysi pirmą kartą savo vaiką, tada suprasi, kas gyvenime yra svarbiausia. Ateik tuomet su manimi pašnekėti“, – dar 2017-aisiais kalbėjo Š. Jasikevičius.
24 metų „Manchester City“ futbolininko žmona turėtų gimdyti antrąją liepos savaitę. Būtent tada Belgijos rinktinė gali žaisti aktrintamąsias rungtynes.
Pats futbolininkas yra pasakęs, kad niekas nenorėtų praleisti savo pirmagimio gimimo. Jis nurodė, kad Belgijos futbolo federacija supranta jo situaciją.
Žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad jeigu J. Doku prireiktų grįžti į Angliją, jam būtų suorganizuotas privatus lėktuvas.
J. Doku 2026 metų pasaulio futbolo čempionate pirmosiose rungtynėse žaidė 86 minutes. Belgija su Egiptu tada sužaidė 1:1.
J. Doku vėliau praleido rungtynes su Iranu dėl kvėpavimo takų ligos. Šiose rungtynėse belgai sužaidė 0:0.
G grupėje Belgijos rinktinė dar susitiks su Naujosios Zelandijos komanda.
Belgijos vyrų futbolo rinktinėŠarūnas JasikevičiusVaiko gimimas
Rodyti daugiau žymių