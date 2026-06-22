Superkompiuteris persigalvojo – turi naują favoritą laimėti pasaulio futbolo čempionatą

Į jas atsižvelgė ir čempionato prognozes sudarinėjantis „Opta“ superkompiuteris, kuris pasitelkęs scenarijus ir skaičiavimus pakeitė savo nuomonę apie turnyro favoritus.
Prieš čempionatą superkompiuteris regėjo Ispaniją kaip favoritę laimėti planetos pirmenybes, bet įpusėjus grupių etapui ispanų tikimybė laimėti čempionatą sumažėjo nuo 16,1 proc. iki 12,38 proc.
Pasak superkompiuterio, šiuo metu geriausi šansai laimėti pasaulio taurę priklauso Prancūzijai (15,06 proc.).
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Antroje vietoje rikiuojasi ispanai, o trečiąją poziciją išlaikė Anglija (11,86 proc.). Dabartiniai pasaulio futbolo čempionai argentiniečiai regimi su 11,80 proc. tikimybe laimėti turnyrą.