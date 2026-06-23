„Jis yra geriausias. O, Dieve!“: į Lionelio Messi rekordą sureagavo ir Ronaldo

Po dublio prieš austrus L. Messi sąskaitoje jau 18 įvarčių. Iki tol pirmoje vietoje besirikiavęs vokietis Miroslavas Klose buvo įmušęs 16 įvarčių.
Į šį istorinį L. Messi pasiekimą sureagavo ir legendinis Brazilijos futbolininkas Ronaldo.
„Futbolo dievams šis pasiekimas kalba pats už save – jis yra geriausias. Jei kas nors ir nusipelnė būti rezultatyviausiu žaidėju pasaulio čempionatų istorijoje, tai L. Messi. O, Dieve!“, – „L'Equipe“ citavo Brazilijos futbolo legendos žodžius.
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Ronaldo taip pat pirštu dūrė į L. Messi amžių.
„Jam 38-eri. Kai man buvo 38-eri, jau ketverius metus buvau baigęs karjerą ir svėriau 120 kilogramų“, – tęsė jis.
Primename, kad tai buvo jau penktasis L. Messi įvartis šiame pasaulio futbolo čempionate.
Argentinietis buvo įmušęs tris įvarčius akistatoje prieš Alžyrą ir apskirtai yra visų Argentinos rinktinės įvarčių šiame pasaulio čempionate autorius.
RonaldoLionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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