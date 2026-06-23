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„Kauno Žalgirio“ gretas papildė Lietuvos futsal rinktinės žaidėjas

2026 m. birželio 23 d. 17:00
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa tęsia sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026/2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Lietuvos vyrų salės futbolo rinktinės žaidėjas Ignas Raštutis.
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26-erių futbolininkas futsal karjeros kelią pradėjo 2022 metais Vilkaviškio „Bruklino“ ekipoje. Po dviejų sezonų Vilkaviškyje I. Raštutis persikėlė į Jonavos „Vikingų“ komandą, kurioje rungtyniavo nuo 2024 metų.
Pats žaidėjas neslepia, kad galimybė prisijungti prie Kauno komandos jam buvo ypatinga: „Esu kaunietis, todėl atstovauti savo miesto komandai man yra didžiulis prioritetas.
Nuo antrojo savo futsal sezono norėjau žaisti „Kauno Žalgiryje“, tačiau supratau, kad tam reikia laiko, patirties ir nuoseklaus darbo“.
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Kalbėdamas apie savo stipriąsias savybes, futbolininkas pabrėžė charakterį ir kovingumą.
„Į komandą atsinešu jėgos, tvirtumo, atkaklumo ir ryžto. Mėgstu žaisti kietai, kovoti iki galo ir niekada nepasiduoti. Tikiuosi savo darbu padėti komandai siekti aukščiausių tikslų“, – sakė naujasis žalgirietis.
futsalKauno Žalgiris

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