„Viva Portugal“ – pasaulis sulaukė jau dviejų Cristiano Ronaldo įvarčių čempionate

Šioje dvikovoje su Uzbekistanu, visų akys krypo į 41 metų Cristiano Ronaldo. Po tragiškų rungtynių su Kongu, kai C. Ronaldo buvo vienu iš blogiausiu ekipos žaidėju, sugebėjusiu prie kamuolio prisiliesti vos 16 kartų, pasipylė kritika, jog žvaigždė jau prigęsusi, per sena ir neverta liauspsių.
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Ir C. Ronaldo mačą pradėjo siekdamas įrodyti, kad jis vis dar tas C. Ronaldo. 3-iąją minutę portugalas vos „neuždarė“ jam skirto perdavimo baudos aikštelėje, o visiems jis rodė, kad jį ir kamuolį skyrė vos keli centimetrai.
Tačiau jau šeštąją minutę C. Ronaldo triumfavo – gavęs kamuolį jis puikiu smūgiu pelnė įvartį ir rezultatas tapo 1:0.
17-ąją min. portugalai gavo teisę mušti baudinį, o iki vartų buvo apie 18 metrų. Ir vėl visų akys nukrypo į C. Ronaldo, nes daugelis galvojo, kad būtent jis smūgiuos ir sieks pelnyti įvartį.
Tačiau netikėtai smūgį atliko ne žvaigždė, o kitas portugalas – Nuno Mendesas. Smūgis buvo galingas ir į kairįjį vartų kampą, o Uzbekistano ekipos vartininkas nesugebėjo į jį sureaguoti. Tad rezultatas tapo 2:0.
Uzbekistanas atsakė 29 min., kai Abbosbekas Fayzullaevas iš 25 metrų nuotolio pelnė įvartį gražuolį. Tačiau po VAR peržiūros konstatuota, kad iki to smūgio Uzbekistano ekipa prasižengė prieš portugalų žaidėją, iš kurio ir buvo atimtas kamuolys.
Kaip sakoma, negalima tampyti liūto už ūsų. Už šį akibrokštą Portugalija atkrešijo C. Ronaldo dar vienu įvarčiu – 39 min. jis vienas prasiveržė ir lengvu smūgiu pasiuntė trečią portugalų įvartį uzbekams ir antrąjį savo įvartį.
41-erių C. Ronaldo tai jau šeštasis pasaulio čempionatas karjeroje ir jis yra pelnęs jau 10 įvarčių pirmenybėse. Tuo tarpu Portugalijos rinktinėje žvaigždė jau įmušė 145 įvarčius per 229 rungtynes, vilkint nacionalinius marškinėlius.
Palyginimui, jau 18 įvarčių pasaulio čempionatuose įmušęs argentinietis Lionelis Messi savo šalies rintkinei per 201 mačą įmušė 122 įvarčius.
Antrame kėlinyje vaizdas aikštėje nesikeitė – portugalai bandė gausiomis pajėgomis kontratakuoti ir pelnyti kuo daugiau įvarčių.
60-ąją min. portugalai gavo teisę kelti kampinį: kamuolys „įkimpo“ baudos aikštelėje, tačiau uzbekai nesugebėjo išmušti jo iš vartininko zonos, o kamuolys atsitrengė į Uzbekistano ekipos vartininko Abdukodiro Khusavovo ranką ir įskiriejo į vartus.
Portugalams turnyras prasidėjo ne taip, kaip buvo tikėtasi. Vieni čempionato favoritų pirmajame ture nesugebėjo išsaugoti persvaros ir sužaidė lygiosiomis 1:1 su Kongu.
Tuo metu Uzbekistanas pasaulio futbolo čempionate kuria istoriją. Ši rinktinė tapo pirmąja Vidurio Azijos valstybe, patekusia į planetos pirmenybes, o debiutinėse rungtynėse nepabūgo mesti iššūkio Kolumbijai. Nors dvikova buvo pralaimėta rezultatu 1:3, Abbosbekas Fayzullaevas pelnė pirmąjį Uzbekistano įvartį pasaulio čempionatų istorijoje.
Portugalijos vyrų futbolo rinktinėUzbekistanasCristiano Ronaldo
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