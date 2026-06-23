Bilietų perpardavinėtojai nusprendė pralobti iš Anglijos sirgalių

Dar prieš prasidedant čempionatui beveik visi futbolo sirgaliai keiksnojo FIFA, dėl didelių kainų, tačiau nepaisant to, jog kai kuriose rungtynėse tribūnose netrūko tuščių vietų, bilietų perpardavinėtojai nusprendė pasipelnyti dar labiau.
Anglijos rinktinė čempionatą pradėjo 4:2 įveikdami Kroatijos futbolininkus.
Dalase vykusiose rungtynėse bilietą buvo galima įsigyti už mažiau nei 700 svarų sterlingų, tačiau į rungtynes Bostone prieš Ganą Anglijos sirgaliams mažiausiai teks pakloti 900 svarų sterlingų.
Susiję straipsniai
Tačiau tai kainos už prasčiausius bilietus, o norint stebėti mačą iš geriausių vietų reikia išleisti net 17 tūkst. svarų sterlingų.
Kainos gerokai šoktelėjo ir Anglijos rungtynėse prieš Panamą. Iš pradžių bilietus buvo galima įsigyti už 455 svarų sterlingų, tačiau dabar kainos pasiekė beveik 700 svarų sterlingų.
Pranešama, jog oficialūs bilietų perpardavinėtojai nusprendė užsikelti kainas dėl Anglijos pasiektos pergalės prieš Kroatiją. Anot jų, tai sukėlė dar didesnį anglų susidomėjimą ir dar daugiau sirgalių nusprendė atvykti į Šiaurės Ameriką palaikyti savo komandos.
Bilietų kainosbilietų perpardavinėjimasAnglijos vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių