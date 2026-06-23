Į įvarčių lenktynes su L. Messi įsivėlęs K. Mbappe: „Nežiūriu, ką jis daro“

Prancūzai naktį iš pirmadienio į antradienį po gerokai užsitęsusios kovos dėl audros 3:0 susitvarkė su Irako futbolininkais.
Pirmus du rungtynių įvarčius pelnė Kylianas Mbappe ir pagal tikslius įvarčius visuose pasaulio čempionatuose 27-erių prancūzas išsilygino su Miroslavu Klose bei aplenkė legendinį brazilą Ronaldo.
K. Mbappe per 16 sužaistų rungtynių jau yra pelnęs 16 įvarčių.
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Jeigu rungtynės būtų vykusios keliomis valandomis anksčiau, K. Mbappe būtų dalijęsis pirmąją vietą, kurią dabar su 18 įvarčių užima Lionelis Messi.
Nesenstantis L. Messi šiame čempionate mušė 3 įvarčius į Alžyro vartus ir 2 tiksliais smūgiais pavaišino Austrijos rinktinę.
Kalbėdamas apie įvarčių lenktynes su buvusiu komandos draugu, K. Mbappe pareiškė, jog nežiūrintis, ką daro L. Messi.
„[Su Messi] jokios sagos nėra“, – ESPN sake K. Mbappe. – Leo taip pat pelnė, pelno ir visada pelnys įvarčius. Nežiūriu, ką jis daro, antraip turėsiu daryti daugiau. Žiūriu tik į savo komandą. Kai pelnai įvarčius, artėji jo šioje srityje, bet kartoju: man svarbiau matyti mūsų progresą.“
Tiesa, K. Mbappe su L. Messi konkuruoja ne tik dėl rezultatyviausio visų laikų pasaulio čempionatų žaidėjo titulo, bet ir dėl būtent šio turnyro auksinio batelio.
L. Messi pelnęs pirmauja su 5 įvarčiais, tačiau nuo jo nedaug atsilieka po 4 įvarčius pelnęs K. Mbappe ir norvegas Erlingas Haalandas.
Kylianas MbappeLionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė
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