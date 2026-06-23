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Istorinė akimirka planetos pirmenybėse – norvegai to laukė beveik 30 metų

2026 m. birželio 23 d. 07:51
Lrytas.lt
Pirmą kartą nuo 1998-ųjų Norvegijos futbolo rinktinė vėl žais pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Bilietą į jas norvegai nuskynė praėjusią naktį, kai 3:2 pranoko Senegalo futbolininkus.
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Du įvarčius nugalėtojų gretose antrajame įmušė ryškiausia komandos žvaigždė Erlingas Haalandas.
Dar vieną taiklų smūgį pridėjo pirmojo kėlinio pabaigoje įvarčių sąskaitą atidaręs Marcusas Pedersenas.
Senegalo rinktinės nuo nesėkmės neišgelbėjo Ismaila Sarro įvarčiai – jis šiame mače į vartus taikliai smūgiavo du kartus.
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Norvegijos futbolo rinktinė yra iškovojusi dvi pergales ir dėl pirmosios vietos grupėje kovos su Prancūzija.
Tuo metu Senegalas savo kailį gelbėti bandys ir dėl vietos atkrintamosiose varžybose kovos prieš Irako rinktinę – ji taip pat dar nelaimėjo nė karto.
Erlingas HaalandasNorvegijos futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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