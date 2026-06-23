Istorinė akimirka planetos pirmenybėse – norvegai to laukė beveik 30 metų

Du įvarčius nugalėtojų gretose antrajame įmušė ryškiausia komandos žvaigždė Erlingas Haalandas.
Dar vieną taiklų smūgį pridėjo pirmojo kėlinio pabaigoje įvarčių sąskaitą atidaręs Marcusas Pedersenas.
Senegalo rinktinės nuo nesėkmės neišgelbėjo Ismaila Sarro įvarčiai – jis šiame mače į vartus taikliai smūgiavo du kartus.
Susiję straipsniai
Norvegijos futbolo rinktinė yra iškovojusi dvi pergales ir dėl pirmosios vietos grupėje kovos su Prancūzija.
Tuo metu Senegalas savo kailį gelbėti bandys ir dėl vietos atkrintamosiose varžybose kovos prieš Irako rinktinę – ji taip pat dar nelaimėjo nė karto.