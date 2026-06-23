Komentatoriaus protrūkis eteryje kainavo akreditaciją – visa gerkle šaukė įžeidimus

Po to, kai per Paragvajaus nacionalinės ekipos rungtynes su Turkija, kurios baigėsi paragvajiečių pergale 1:0, Migueliui Almironui buvo parodyta raudona kortelė, Paragvajaus televizijos komentatorius Jorge'as Vera išliejo aštrią žodžių tiradą tiek teisėjui, tiek FIFA.
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Pietų Amerikos komanda netikėtai laimėjo prieš Turkiją antrosiose pasaulio futbolo čempionato D grupės rungtynėse, tačiau dar pirmojo kėlinio pabaigoje M. Almironas pateko į pirmenybių istoriją tapdamas pirmuoju žaidėju, kuris buvo pašalintas iš aikštės už tai, kad rungtynių metu užsidengė burną.
Ši naujoji taisyklė buvo priimta siekiant užkirsti kelią žaidėjams uždengus ranka burną reikšti savo pretenzijas, diskriminacinius ar įžeidžiančius žodžius slapta, kad per televizijos ekranus nebūtų matoma, kas yra sakoma.
M. Almironas per kivirčus ir susistumdymus su turkais uždengė burną ranka ir kažką pasakė varžovui.
Turkai dėl tokio elgesio pasiskundė arbitrui, kuris po VAR peržiūros parodė paragvajiečiui raudoną kortelę ir jo komanda visą antrą kėlinį žaidė dešimtyje.
Kai M. Almironas buvo pašalintas iš aikštės, dvikovos komentatorius J. Vera užsipuolė Salvadoro teisėją Ivaną Bartoną, pavadindamas jį vagimi, o tada nukreipęs savo pyktį į FIFA prezidentą Gianni Infantino.
„Vagis, vagis, jis – Bartonas vagis. Visi jie nužudė futbolą. FIFA, jūs nužudėte futbolą, – rėkė J. Vera televizijos transliacijos metu. – G. Infantino, tu esi už tai atsakingas, tu sukūrei vagystes“.
Neaprimęs komentatorius tęsė savo litanijas: „FIFA, prisiimk atsakomybę už tai, kad futbolas tokiu pavirto. Gėda. Tau turėtų būti gėda, G. Infantino.“
Tačiau J. Vera nepasiribojo FIFA ir atkreipė dėmesį į Pietų Amerikos futbolo asociacijos prezidentą Alejandro Dominguezą. „Alejandro Dominguezai, mažiau nuotraukų su G. Infantino. Jūs, prakeikti vagys!“
Po visko J. Vera suabejojo naująja FIFA taisykle dėl uždengtos burnos, stodamas ginti M. Almirono. „Kokį rasizmą Miguelis Almironas galėtų panaudoti prieš turkų žaidėją? Parodykite man tą nesveiko sveiko proto žmogų, kuris tai sugalvojo“, – sakė jis.
Paragvajaus televizijos transliuotojas „ABC Cardinal“, kuriam dirbo J. Vera, paskelbė išsamų pareiškimą, kuriame ragino FIFA persvarstyti sprendimą ir sugrąžinti akreditaciją komentatoriui.
„ABC Cardinal“ teigė, kad kadangi tai buvo tik pavienis incidentas, po kurio iškart buvo atsiprašyta ir pripažinta kaltė, FIFA turėtų parodyti daugiau supratingumo.
Aštuonių punktų pareiškime buvo rašoma: „Manome, kad nuolatinis akreditacijos panaikinimas visam turnyro laikotarpiui yra kraštutinė ir akivaizdžiai neproporcinga sankcija už pirminį žiniasklaidos taisyklių pažeidimą, kuris buvo nedelsiant pripažintas, už kurį buvo oficialiai atsiprašyta ir pasiūlyti konkretūs teisių gynimo mechanizmai“.
Pareiškime buvo tęsiama: „Jokia sankcija neturėtų ignoruoti profesionalios karjeros, pagrįstos vieninteliu incidentu, kuris buvo pripažintas ir ištaisytas.
Tikime, kad FIFA peržiūrės savo sprendimą ir leis supratingumui bei dialogui nuvesti visus prie teisingo sprendimo.“
Atėmus akreditaciją iš J. Veros, jis socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame atsiprašė už tai, kad prarado savitvardą ir išreiškė apgailestavimą dėl asmeninių išpuolių prieš teisėją ir FIFA: „Tiesioginės Paragvajaus ir Turkijos rinktinių rungtynių transliacijos metu, jų įkarštyje ir transliacijos įtampoje, pateikiau komentarus, kurie viršijo mano ir padoraus elgesio ribas. Labai atsiprašau. Tai emocija, kuri negalėjo būti eteryje“.
Gianni InfantinoFIFAParagvajus
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