Neįtikėtinas amerikiečių akibrokštas: M. Salah ir Egipto rinktinei uždrausta patekti į šį miestą

Egipto futbolininkai Kanados Vankuveryje 3:1 įveikė Naująją Zelandiją, o Mostafos Ziko, M. Salah ir Mahmoudo Trezegueto smūgiai panaikino ankstyvą naujazelandiečio Finno Surmano pirmąjį įvartį.
Ši Egipto pergalė leido Afrikos ekipai užimti G grupėje pirmąją vietą – pirmojo rato mače egiptiečiai 1:1 sužaidė su Belgija ir dabar turi 4 taškus.
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Po rungtynių pasirodė vaizdo įrašas, kuriame M. Salah su komandos draugais bei sirgaliais švenčia sėkmę Kanados miesto gatvėse, tačiau jų planai po akistatos netrukus pasisuko neigiama linkme.
Egiptas po pergalės planavo skristi iš Vankuverio tiesiai į JAV miestą Siatlą. Tačiau vietos saugumo pareigūnai atmetė jų prašymą pasirodyti ir apsistoti būsimos kovos mieste, todėl septyniskart Afrikos čempionai turėjo grįžti į savo treniruočių bazę Spokane, Vašingtono valstijoje.
Egipto futbolo asociacijos paskelbtame pareiškime komandos vadovas Hossamas Hassanas tikino: „Saugumo tarnybos atmetė komandos prašymą likti Siatlo mieste. Komanda norėjo keliauti tiesiai į Siatlą, kad žaidėjai nepatirtų kelionės nuovargio ir pasirengtų rungtynėms su Iranu birželio 26 dieną. Tačiau po saugumo sprendimo Egipto nacionalinės komandos delegacija grįžta į Spokaną.“
Egipto komanda siekė pabūti Siatle iki mačo Iranu – vietoj to, dabar Afrikos ekipai dieną prieš mačą teks skristi valandą ir 20 minučių iš Spokano į Siatlą.
Žinoma, kelionių nuovargis kirs ir per Irano ekipą – mat Artimųjų Rytų komanda yra priversta treniruotis Meksikos Tichuanoje, nepaisant to, kad visos trejos šios ekipos grupių rungtynės vyksta JAV.
Irano vyriausiasis treneris Ardeshiras Ghalenoei jau išreiškė savo nusivylimą dėl ne itin idealių kelionių organizavimo būdų, teigdamas, kad jo komanda turėjo tik 16 valandų pasiruošti ir treniruotis prieš rungtynes su Belgija.
„Mums pavyko treniruotis tik pusę įprasto laiko, – sakė jis. – Trečioms rungtynėms jie leido mums patiems priimti sprendimus dėl kelionių planavimo. Tačiau man kyla klausimas, kodėl amerikiečiai neleido mums atvykti į JAV anksčiau į pirmąsias dvejas rungtynes?“
Irano vyrų futbolo rinktinėMohamedas SalahEgiptas
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