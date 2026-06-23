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Netikėtas E. Haalando atvirumas prieš dvikovą su Prancūzija: „Jie turbūt laimės turnyrą“

2026 m. birželio 23 d. 17:44
Lrytas.lt
Erlingas Haalandas vedė Norvegijos rinktinę į dar vieną skambią pergalę pasaulio čempionate, tačiau laimėti turnyro puolėjas nesitiki.
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Norvegai 3:2 palaužė Senegalo futbolininkus ir pasiekę antrąją pergalę užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose.
I grupėje Norvegija ir Prancūzija savo sąskaitoje turi po 6 taškus ir penktadienį stos į kovą dėl pirmosios vietos grupėje.
Visgi įspūdingu tempu įvarčius štampuojantis E. Haalandas prieš artėjančią dvikovą buvo itin atviras – pergalės šiose rungtynėse jis nesitiki.
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„Tiesa pasakius, man tai [rungtynės prieš Prancūziją] nelabai rūpi. Mes jau patekome į kitą etapą, o tai yra neįtikėtina, todėl dabar man tos rungtynės nelabai rūpi.
Jie tikriausiai laimės prieš mus. Jie turbūt laimės visą turnyrą“, – atvirai po rungtynių pareiškė E. Haalandas.
Norvegija į pasaulio čempionatą pateko po 28 metų pertraukos.
Šiuo metu E. Haalandas dalyvauja įnirtingose lenktynėse dėl auksinio batelio. Šiame čempionate daugiausiai įvarčių, net 5 pelnė Lionelis Messi, o E. Haalandas ir prancūzas Kylianas Mbappe savo sąskaitoje turi po 4 tikslius smūgius.
Erlingas HaalandasNorvegijos futbolo rinktinėPrancūzijos vyrų futbolo rinktinė
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