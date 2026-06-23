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Pamatykite: L. Messi šeimos emocijos, kai jis pagerino pasaulio čempionato rekordą

2026 m. birželio 23 d. 13:58
Lrytas.lt
Lionelis Messi su Argentinos futbolo rinktine toliau smaginasi pasaulio futbolo čempionate – argentinietis pirmadienį įmušė dar du įvarčius, o jo atstovaujama rinktinė 2:0 pranoko Austriją.
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Maža to, po pirmajame kėlinyje įmušto įvarčio L. Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku – jis pakilo į pirmąją vietą tarp daugiausiai įvarčių įmušusių turnyre žaidėjų (18 įvarčių).
Pirmadienį vykusiose rungtynėse L. Messi pasirodymą gyvai Dalase stebėjo ir jo žmona Antonella kartu su sūnumis ir kitais šeimos nariais.
L. Messi įmušus istorinį įvartį, visa šeima pakilo iš savo vietų, šokinėjo ir ėmė švęsti jo pasiekimą.
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Primename, kad tai buvo jau penktasis L. Messi įvartis šiame pasaulio futbolo čempionate.
Dar tris įvarčius jis buvo įmušęs pirmajame Argentinos mače, kai argentiniečiai 3:0 pranoko Alžyrą.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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