Pamatykite: L. Messi šeimos emocijos, kai jis pagerino pasaulio čempionato rekordą

Maža to, po pirmajame kėlinyje įmušto įvarčio L. Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku – jis pakilo į pirmąją vietą tarp daugiausiai įvarčių įmušusių turnyre žaidėjų (18 įvarčių).
Pirmadienį vykusiose rungtynėse L. Messi pasirodymą gyvai Dalase stebėjo ir jo žmona Antonella kartu su sūnumis ir kitais šeimos nariais.
L. Messi įmušus istorinį įvartį, visa šeima pakilo iš savo vietų, šokinėjo ir ėmė švęsti jo pasiekimą.
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Primename, kad tai buvo jau penktasis L. Messi įvartis šiame pasaulio futbolo čempionate.
Dar tris įvarčius jis buvo įmušęs pirmajame Argentinos mače, kai argentiniečiai 3:0 pranoko Alžyrą.