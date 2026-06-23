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Pasaulio čempionate – užklupę nemalonumai: Prancūzijos mačas buvo sustabdytas net 2 valandoms

2026 m. birželio 23 d. 07:26
Lrytas.lt
Pasaulio vicečempionė Prancūzija savo kraitį planetos pirmenybėse papildė dar viena pergale. Šį kartą prancūzai 3:0 (1:0) pranoko Irako futbolininkus ir užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose.
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Tiesa, rungtynės nepraėjo be nemalonumų – dėl užklupusios gausios liūties bei ir audros akistata prieš antrojo kėlinio pradžią buvo sustabdyta apie dvi valandas.
Mačas vyko JAV mieste Filadelfijoje.
Net ir nepalankios oro sąlygos netrukdė prancūzams dominuoti aikštėje – du įvarčius nugalėtojų gretose įmušė Kylianas Mbappe.
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