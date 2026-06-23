Pasaulio čempionate – užklupę nemalonumai: Prancūzijos mačas buvo sustabdytas net 2 valandoms

Tiesa, rungtynės nepraėjo be nemalonumų – dėl užklupusios gausios liūties bei ir audros akistata prieš antrojo kėlinio pradžią buvo sustabdyta apie dvi valandas.
Mačas vyko JAV mieste Filadelfijoje.
Net ir nepalankios oro sąlygos netrukdė prancūzams dominuoti aikštėje – du įvarčius nugalėtojų gretose įmušė Kylianas Mbappe.
Susiję straipsniai
Prancūzijos futbolo žvaigždė iš viso pasaulio čempionatuose jau yra įmušęs 16 įvarčių ir pasivijo legendinį Miroslavą Klosę.
Iki įvarčiai prapliupusio Lionelio Mesi dabar prancūzui trūksta dar dviejų įvarčių (L. Messi yra įmušęs 18).