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Po istorinio L. Messi įvarčio – futbolo legendos pyktis: „Jis neturėjo būti įskaitytas“

2026 m. birželio 23 d. 08:20
Lrytas.lt
Argentinos futbolo pažiba Lionelis Messi toliau tęsia savo šou pasaulio futbolo čempionate.
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39-erių argentinietis dar pirmajame mače pasižymėjo trimis įvarčiais Alžyro vartus, o dar du taiklius smūgius jis pridėjo ir pirmadienį, kai Argentina 2:0 pranoko Austriją.
Su šiais dviem įvarčiais L. Messi pagerino ir pasaulio rekordą – argentinietis iki tol buvo įmušęs 16 įvarčių ir susilyginęs su Vokietijos futbolo legenda Miroslavu Klose.
Vis dėlto po dar dviejų įvarčių šou L. Messi rezultatyviausių žaidėjų sąraše vokietį jau aplenkė dviem įvarčiais.
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Istoriniu tapusį įvartį argentinietis įmušė pirmajame kėlinyje, bet jis sukėlė abejonių Danijos futbolo legendai Peteriui Schmeicheliui.
Europos čempionas liko nusivylęs tuo, kad įvartis nebuvo atšauktas.
„Austrijos futbolininkas (Xaveras Schlageris) buvo buvo akivaizdžiai pargriautas aikštės viduryje, VAR turėjo peržiūrėti ir atšaukti įvartį. Jis neturėjo būti įskaitytas, tai buvo teisėjų klaida“, – FOX kalbėjo danas.
Dviem įvarčiais prie Argentinos pergalės prisidėjęs Lionelis Messi atvedė komandą į atkrintamąsias varžybas.
Savo pasirodymą grupių etape Argentina užbaigs akistata su Jordanija.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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