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Prancūzijos rinktinės trenerio šeimoje – tragedija: pasaulio čempionatą jam teko palikti (1)

2026 m. birželio 23 d. 23:30
Lrytas.lt
Vienos iš 2026 metų pasaulio čempionato favoričių – Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas palieka planetos čempionatą. Skelbiama, kad mirė Prancūzijos vyriausiojo trenerio Didier Deschampso motina ir jis palieka nacionalinę komandą, įsikūrusią Jungtinėse Valstijose, skelbia Prancūzijos futbolo federacija (FFF).
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Treneris paliko Jungtines Valstijas, kad būtų kuo arčiau savo artimųjų ir dalyvautų mamos laidotuvėse. Jis nebus ant atsarginių suolo per paskutines nacionalinės komandos grupių etapo rungtynes ​​su Norvegija birželio 26 d.
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Pranešama, kad visa Prancūzijos rinktinė yra šoko būsenoje.
Po antrojo rungtynių turo Prancūzija turi šešis taškus ir pirmauja I grupėje.
Didier Deschamps'asPrancūzijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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