Treneris paliko Jungtines Valstijas, kad būtų kuo arčiau savo artimųjų ir dalyvautų mamos laidotuvėse. Jis nebus ant atsarginių suolo per paskutines nacionalinės komandos grupių etapo rungtynes su Norvegija birželio 26 d.
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Susitaręs su Prancūzijos futbolo federacijos prezidentu Philippe'u Diallo, Didier Deschampsas paskyrė savo asistentą Guy Stephane'ą vadovauti komandai iki jo sugrįžimo.
Pranešama, kad visa Prancūzijos rinktinė yra šoko būsenoje.
Po antrojo rungtynių turo Prancūzija turi šešis taškus ir pirmauja I grupėje.