Urugvajaus sirgalių piršlybas stadione apkartino varžovų komandos įvartis: reakcija pasako viską

Futbolo rungtynių tarp Urugvajaus ir Žaliojo Kyšulio rinktinių metu vaikinas nusprendė pasipiršti savo merginai.
Vis dėlto piršlybos įvyko ne pačiu geriausiu laiku, nes būtent tą akimirką Žaliojo Kyšulio futbolininkai įmušė įvartį, kuris išlygino rezultatą (2:2).
Urugvajaus rinktinę palaikiusiai porai šis įvartis savotiškai apkartino romantinę sceną, vaikinas pamatęs vaizdą aikštėje tiesiog užsidengė savo burną ir nusisuko.
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Ne itin jaukiai šio momento metu pasijuto ir „Taip“ ištarusi mergina.
Akistata baigėsi lygiu rezultatu 2:2 – po šio į piršlybas įsiterpusio įvarčiau vėliau nebepavyko pasižymėti jokiai iš komandų.