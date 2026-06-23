Už sėkmingą startą Anglijos žaidėjams – ypatinga dovana: V. Beckham šėlionių laikus prisimena su nostalgija

Anglijos futbolo žvaigždynas yra įsikūręs Kanzase, iš kurio prieš antradienio rungtynes su Gana visos žmonos ir draugės jau iškeliavo privačiu lėktuvu.
Kaip rašė dailymail.com, čia buvo galima pamatyti vakarieniaujančią Anglijos rinktinės žvaigždę Jude‘ą Bellinghamą su savo mergina, garsia amerikiečių influencere Ashlyn Castro, ir tėvais.
Madrido „Real“ žvaigždė buvo pastebėta populiariame „Clay and Fire“ restorane Kanzaso mieste.
Saldus pergalės skonis: pasaulio futbolo čempionatui – specialūs kepiniai
Restorano savininkas Adamas Jonesas „Daily Mail“ prisipažino, kad iš pradžių nesuprato, į ką taip spokso dalis klientų.
„Aš neįsivaizdavau, kas jis yra, bet keletas brazilų jį atpažino ir buvo labai laimingi. Jie man pasakė, kad jis – garsus futbolininkas. Su tėvais ir drauge jie čia buvo apie porą valandų. Jie buvo labai malonūs, kai aš priėjau prisistatyti. Aš jam pasiūlau sugrįžti, o jis pasakė, kad jam patiko maistas ir jis sugrįš su vyrukais.“
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Pasak britų žiniasklaidos, žmonoms, draugėms ir vaikams prisijungti prie Anglijos rinktinės futbolininkų buvo leista po pergalės 4:2 prieš rimčiausią L grupės varžovę Kroatiją.
Atvykusios šeimos pro akis nepraslydo britų žiniasklaidai.
Dauguma jų vakare ėjo pasivaikščioti priešais viešbutį esančiame parke.
Į Kanzasą žmonos ir draugės atvyko iš Dalaso, kur praleido porą dienų.
„Treneris pasakė, kad jie visi nusipelnė laisvo laiko, todėl į viešbutį buvo pakviestos šeimos. Tai buvo proga kokybiškai praleisti laiką, kas yra svarbu nusiteikimui. Tai pirmas kartais, kai jie gali leisti laiką kartu nuo pasiruošimo stovyklos pradžios. Jie matė savo šeimas po rungtynių su Kroatija, bet tai vyko trumpai ir tribūnose“, – sakė „Daily Mail“ šaltinis.
„Daily Mail“ pabrėžė, kad per pastaruosius čempionatus žmonų ir draugių apsilankymai gerokai skiriasi nuo ankstesnių laikų.
Britai žmonas ir drauges yra pavadinę akronimu „WAGS“ (Wifes and girlfriends“).
Praeityje šis akronimas buvo siejamas su pašėlusiais vakarėliais ir apsipirkinėjimais už įspūdingas sumas. Tai, kas vyko 2006 metais Vokietijoje mirgėjo visoje žiniasklaidoje.
Tada baruose per vakarą buvo išleidžiama po 600 eurų, o vardinėse parduotuvėse – ir po 80 tūkstančių eurų.
Viena ryškiausių WAGS lyderių buvo laikoma legendinio Davido Bechkamo žmona Victoria Beckham. Prieš kiekvieną čempionatą britų žiniasklaidoje galima rasti nostalgiškų prisiminimų, kaip būtent Anglijos rinktinės žaidėjų žmonos ir draugės antraštėse varžydavosi su pačiais žaidėjais.
Tačiau dabartinės futbolo žvaigždžių kartos žmonos ir draugės jau elgiasi visai kitaip. Jas dažniau galima pamatyti dalinantis savo gyvenimo momentais, mados ir makiažo patarimais.
Į JAV yra atvykę tik pusės futbolininkų šeimų. Šeimos apsistojo Majamyje.
Anglijos rinktinė griežtai draudžia šeimos nariams nakvoti komandos viešbutyje.
Laukdavo žmonų ir daugybės pinigų
Štai 2012 metų Europos čempionate, kurį rengė Lenkija ir Ukraina, vadinamosios „vagsės“ buvo itin laukiamos.
„Lietuvos rytas“ tada rašė, kad lenkai prieš „Euro 2012“ išleido turistinį Krokuvos gidą, skirtą specialiai Anglijos futbolininkų žmonoms ir draugėms.
Šiame gide itin daug vietos užėmė svarbiausi anglų moterims adresai: prabangių prekių butikai, gurmė stiliaus restoranai ir liukso klasės masažo ar SPA salonai.
„Jos čia tikrai paliks daugiau svarų negu visi kitų rinktinių sirgaliai kartu sudėjus“, – ironizavo lenkų spauda.
Pelningiausios sirgalės
Nuo pirmosios čempionato dienos visa Krokuva laukė Anglijos rinktinės „vagsių“ – šiuo bendriniu visame pasaulyje jau tapusiu žodžiu vadinamos garsenybių antrosios pusės.
Krokuvoje, kur Europos čempionato metu apsistojo R.Hodgsono treniruojama rinktinė, joms paruošti išskirtiniai penkių žvaigždučių viešbučio kambariai.
Pasak tyrimo, kurį atliko apie įžymybes rašanti žurnalistė Flavia Bertolini, Anglijos futbolininkų moterys kasmet tokiose kelionėse paskui savo vyrus išleidžia per 250 tūkst. eurų.
Į šią sumą patenka ir išlaidos įdegio kremams (2800 eurų per metus), ir visų pasaulio garsenybių dievinami raudonpadžiai „Louboutin“ bateliai (10 tūkst. eurų per metus), ir garsiausių Šveicarijos firmų laikrodžiai (62 tūkst. eurų).
„Vagsės“ – neatskiriama britų futbolo dalis. Be jų šiandien tiesiog jau neįmanoma įsivaizduoti Anglijos rinktinės“, – įsitikinęs šveicarų dienraštis „Le Matin“.
Žvaigždė – ponia Lampard
Anglijos futbolo vadovus mažiausiai jaudina milžiniškos „vagsių“ sąskaitos kelionėse.
Bet jie priversti nuolat sukti galvą, kaip suvaldyti vis didesnę moterų įtaką kasdieniam Anglijos rinktinės gyvenimui.
Kai „vagsės“ atvyko palaikyti savo vyrų į 2006 metų pasaulio čempionatą Vokietijoje, paskui save jos atsitempė ne tik šimtus bulvarinių leidinių paparacų, bet ir tapo viena svarbiausių temų per rinktinės spaudos konferencijas.
Anglijos žiniasklaidos tuomet visiškai nedomino Franko Lampardo pasirodymas aikštėje.
Vienas rinktinės lyderių buvo priverstas atsakinėti, ką mano apie savo žmonos šokius „Maxi“ diskotekoje, kai ji pusnuogė paryčiais sukosi ant stalo aidint „I Will Survive“ melodijai.
Beje, milžinišką „vagsių“ populiarumą nulėmė vienas neatsargus Anglijos futbolo federacijos (FA) žingsnis.
Prieš 2006-ųjų čempionatą futbolininkų žmonas FA apgyvendino viešbučiuose, kurie buvo rezervuoti ir britų žurnalistams.
Lyg tyčia šių dviejų skirtingų pasaulių atstovai kasdien susitikdavo prie pusryčių stalo: vieni čia užsukdavo eidami į darbą, o kitos – pakeliui į lovas po naktinių linksmybių. Tik naivuoliai galėjo tikėtis, kad ši partnerystė baigsis taikiai.
Čempionatas – be moterų
Kai „vagsės“ okupavo Anglijos dienraščių pirmuosius puslapius, FA paskelbė joms karą.
Per 2010 m. pasaulio čempionatą Pietų Afrikos Respublikoje rinktinės vadovai nusprendė visiškai izoliuoti futbolininkus.
Į Anglijos komandai išnuomotą Rustenburgo kompleksą „vagsėms“ visi keliai tuomet buvo uždaryti.
Bet ši nauja taktika sukėlė žaidėjų nepasitenkinimą. Johnas Terry guodėsi „ilgais vakarais“, o rinktinės kapitonui pritarė Wayne’as Rooney.
„Kai nuo 14 valandos tu esi uždarytas kambaryje, apima neviltis.
Iš tiesų gali išeiti iš proto nuo tos rutinos – pusryčiai, treniruotė, pietūs, siesta, vakarienė“, – pirmosiomis čempionato dienomis neslėpė „Manchester United“ puolėjas.
Tiktai vidurio gynėjas Rio Ferdinandas tuomet pritarė, jog tokia tvarka yra „teisėtas liūdesys“, kurį jis mėgina išvaikyti „plaukiodamas baseine arba lošdamas kortomis“.