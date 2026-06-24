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„Sūduva“ sureagavo į buvusio futbolininko mirtį ginant Ukrainą: „Garbė, šlovė ir dėkingumas“ (3)

2026 m. birželio 24 d. 08:50
Lrytas.lt
Paskelbta, kad Ukrainoje žuvo savanoris iš Lietuvos Ignas Kailius. Apie tai antradienio vakarą pranešė savanorius vienijantis „Facebook“ puslapis „Memorial – International Volunteers for Ukraine“.
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Į skaudžią žinią sureagavo ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo klubas, kurio dublerių komandoje anksčiau rungtyniavo žuvęs savanoris.
„Mūsų mylimas brolis lietuvis Ignas Kailius, tarnavęs Ukrainoje savanoriu, žuvo mūšio lauke. Garbė, šlovė ir dėkingumas mūsų broliui.
Igną Kailių prisimename ir prisiminsime, kaip žmogų, kuris visada spinduliavo gera energija. Buvęs „Sūduvos B“ žaidėjas paaukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir mūsų visų laisvę nuo agresorių, gėrį nuo blogio, šviesą nuo tamsos. Ilsėkis ramybėje, didvyri!
Remkite savo pasirinktus Ukrainai kovoti padedančius fondus, o Igno atminimą pagerbsime per liepos 6-osios rungtynes“, – paskelbė „Sūduvos“ ekipa feisbuko socialiniame tinkle.
savanorisMarijampolės Sūduvakaras Ukrainoje

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