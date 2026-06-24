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Dar viena sensacija pasaulio čempionate: šįkart sirgalius liūdino anglai

2026 m. birželio 24 d. 09:13
Lrytas.lt
Anglijos futbolo rinktinė išbarstė pirmuosius taškus pasaulio čempionate. Thomaso Tuchelio auklėtiniai sužaidė lygiosiomis 0:0 su Ganos rinktine.
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Pirmajame kėlinyje nei viena komanda nesugebėjo atlikti smūgio į vartų plotą, o bene įdomiausių dalykų tapo žiūrovų nušvilpta atsigaivinimo pertraukėlė, nors tuo metu Bostone buvo tik 19 laipsnių šilumos ir lijo lietus.
Antrajame kėlinyje jau anglai švaistė geras progas įvarčiams, tačiau juos galimai išgelbėjo teisėjo neužfiksuota pražanga.
Ezri Konsa gindamasis prieš Prince‘o Edu reidą baudos aikštelėje bandė išmušti kamuolį, tačiau anglas kirto Ganos žaidėjui per kojas ir šis krito šalia vartininko. Visgi nei teisėjas, nei VAR nusprendė, jog taisyklės pažeistos nebuvo.
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Kitose L grupės rungtynėse Kroatija 1:0 (0:0) palaužė Panamos rinktinę.
54-ąją minutę Ante Budimiras po puikaus Josipo Stanišičiaus perdavimo pasiuntė kamuolį į vartus.
Anglijos ir Ganos rinktinės pirmauja grupėje savo sąskaitoje turėdamos po 4 taškus, o kroatai su 3 taškais užima 3-ąją vietą. Panama taškų nėra iškovojusi.
K grupėje Kolumbijos rinktinė 1:0 (0:0) palaužė Kongo Demokratinę Respubliką.
Vienintelį rungtynių įvartį 76-ąją minutę pelnė gynėjas Danielis Munozas.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėGanos vyrų futbolo rinktinėKroatijos vyrų futbolo rinktinė
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