Išgirdęs klausimą apie L. Messi, C. Ronaldo pasišalino

Portugalai antradienį 5:0 sutriuškino Uzbekistano rinktinę, o 2 įvarčiais pasižymėjo portugalų legenda C. Ronaldo.
Pasibaigus rungtynėms C. Ronaldo buvo nuostabios nuotaikos ir į kamerą šaukė „Aš sugrįžau“.
41-erių portugalas leido sau pajuokauti ir su žurnalistais.
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C. Ronaldo yra „LiveMode TV“ akcininkas, o šio kanalo žurnalistai nusprendė pasinaudoti gera portugalo nuotaika.
„Turime jums du klausimus. Dabar esate „LiveMode“ akcininkas, taigi techniškai esate mūsų viršininkas. Pirmiausia, esate geriausias „viršininkas“ pasaulyje. Antra, norėjome paklausti, kada galėtume susitarti dėl atlyginimo pakėlimo“, – juokavo žurnalistas
„Aš nenoriu algos pakėlimo. Norėjau paklausti, ar gerėjant mūsų santykiams, galėčiau gauti įmonės automobilį. Tai gali būti bet kuris jūsų automobilis“, – juoku palydėtą klausimą uždavė žurnalistė.
„Humoro jausmas. Man jis patinka. Šiandien ta diena, kai reikia turėti humoro jausmą“, – žurnalistams atsakė C. Ronaldo.
Visgi netrukus C. Ronaldo nuotaika tapo kur kas prastesnė. Kalbant su kitais žurnalistas pagrindinė tema tapo nebe pats portugalas.
Portugalą buvo bandoma lyginti su L. Messi, K. Mbappe ir Erlingu Haalandu, tačiau C. Ronaldo demonstratyviai atsisakė atsakyti į klausimą ir paprašė užduoti kitą klausimą.
Visgi vienas iš žurnalistų uždavė klausimą apie Argentinos lyderio L. Messi pelnomus įvarčius.
„Man visiškai nerūpi kiti... Kylianas Mbappe taip pat pelnė įvarčius“, – pareiškė C. Ronaldo ir pasišalino nuo žurnalisto.