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Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi

2026 m. birželio 24 d. 15:38
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Pasaulio futbolo pirmenybėse antradienį baigėsi antrasis turas. Taip jis atrodė per skaičių prizmę.
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