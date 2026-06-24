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Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi
2026 m. birželio 24 d. 15:38
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Pasaulio futbolo pirmenybėse antradienį baigėsi antrasis turas. Taip jis atrodė per skaičių prizmę.
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