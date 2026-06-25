Internete juoką ir žavesį šios savaitės pradžioje sukėlė Ganos šamanas, teigęs, kad užkeikė Anglijos puolėją Harry Kane'ą, kad šis nepelnytų įvarčio į Ganos rinktinės vartus. Po 0:0 pasibaigusių rungtynių jis teigė atkeikęs anglų žvaigždę ir prakeikimas jam nebegalioja.
Tuo tarpu Brazilijos ekstrasensė Anatercia da Silva Gonçalves, geriau žinoma Vo Bahiana slapyvardžiu ir turinti daugiau nei 24 milijonus „Instagram“ sekėjų, birželio 12-ąją išpranašavo, kad pasaulio čempionato metu Žemę užpuls ateiviai.
Su ašaromis akyse ji savo profilyje paskelbė sapne matytą viziją.
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„Žmonės, aš dar kartą turėjau viziją, kad ateiviai užpuls futbolo aikštelę Majamyje. Aiškiai mačiau, kaip žaidėjai buvo gabenami į atvykusį kosminį laivą. Aš tame laive buvau. Kai šitas laivas pakilo, atvyko didysis laivas, į kurį buvo paimti tūkstančiai žmonių iš stadiono. Mačiau daugybę klyksmų, verksmo, galybę ašarų, kančios.
Turiu pasakyti, kad esu pakraupusi, nes tokią viziją matau jau antrą kartą. Sako man, kad 24 dieną Majamyje, JAV, rungtynių metu nutiks kažkas baisaus“, – kalbėjo aiškiarege save pristatanti moteris.
Nors tokia pranašystė sukėlė daugiausia juoką, teigiama, kad Vo Bahiana anksčiau buvo išpranašavusi buvusio Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro suėmimą, pasikėsinimą į JAV prezidento Donaldo Trumpo gyvybę bei COVID-19 pandemiją.
Brazilijos ir Škotijos dvikova Majamyje baigėsi brazilų 3:0 pergale, o ateiviai į „Hard Rock“ stadioną taip ir neatvyko. Kitose C grupės rungtynėse Marokas 4:2 palaužė Haičio pasipriešinimą.
Į kitą etapą žengė po 7 taškus surinkusios Brazilijos ir Maroko rinktinės, o Škotija dabar tikėsis palankių rezultatų kitose arenose, kad į šešioliktfinalio etapą patektų kaip viena iš aštuonių geriausių trečiąją vietą grupėje užėmusių komandų.
Tam 3 taškus per 3 rungtynes surinkusiems škotams reikės net keturių palankių baigčių kitose rungtynėse.