Dar viena staigmena pasaulio čempionate – užfiksuotas iki šiol neregėtas pasiekimas

Daug kritikos po pirmųjų čempionato rungtynių su Meksika sulaukusi ir po dviejų susitikimų vos tašką turėjusi Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje pateko į kitą pirmenybių etapą. Iki tol pasaulio čempionate PAR buvo dalyvavusi tris kartus (1998, 2002, 2010).
63-iąją minutę įmuštas Thapelo Maseko įvartis atvedė PAR rinktinę į pergalę 1:0 (0:0) prieš Pietų Korėjos rinktinę, o 4 surinkti įskaitos taškai lėmė antrąją vietą grupėje.
Kamuolį žymiai dažniau kontroliavo Pietų Korėjos komanda (69% prieš 31%), tačiau PAR ir dažniau smūgiavo (13 prieš 8), ir jų smūgiai daugiau kartų pataikė į vartų plotą (4 prieš 3). PAR pirmavo ir pagal expected goals statistinį elementą (1,11 prieš 1,00).
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Šešioliktfinalyje PAR rinktinė susitiks su viena iš čempionato šeimininkių Kanada. Tuo tarpu Pietų Korėjos rinktinė dar nėra užtikrinta dėl savo ateities.
Tris taškus turinti rinktinė A grupėje finišavo trečia ir dabar jų likimas priklausys nuo rezultatų kitose arenose. Į kitą etapą pateks 8 geriausios trečiąsias vietas savo grupėse užėmusios komandos.
Kitoje A grupės dvikovoje Meksika 3:0 (0:0) nugalėjo Čekiją.