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Dar viena staigmena pasaulio čempionate – užfiksuotas iki šiol neregėtas pasiekimas

2026 m. birželio 25 d. 07:06
Lrytas.lt
JAV, Kanadoje ir Meksikoje vykstantis pasaulio futbolo čempionatas jau pažėrė ne vieną staigmeną. Ankstyvą ketvirtadienio rytą futbolo sirgaliai išvydo dar vieną.
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Daug kritikos po pirmųjų čempionato rungtynių su Meksika sulaukusi ir po dviejų susitikimų vos tašką turėjusi Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje pateko į kitą pirmenybių etapą. Iki tol pasaulio čempionate PAR buvo dalyvavusi tris kartus (1998, 2002, 2010).
63-iąją minutę įmuštas Thapelo Maseko įvartis atvedė PAR rinktinę į pergalę 1:0 (0:0) prieš Pietų Korėjos rinktinę, o 4 surinkti įskaitos taškai lėmė antrąją vietą grupėje.
Kamuolį žymiai dažniau kontroliavo Pietų Korėjos komanda (69% prieš 31%), tačiau PAR ir dažniau smūgiavo (13 prieš 8), ir jų smūgiai daugiau kartų pataikė į vartų plotą (4 prieš 3). PAR pirmavo ir pagal expected goals statistinį elementą (1,11 prieš 1,00).
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Šešioliktfinalyje PAR rinktinė susitiks su viena iš čempionato šeimininkių Kanada. Tuo tarpu Pietų Korėjos rinktinė dar nėra užtikrinta dėl savo ateities.
Tris taškus turinti rinktinė A grupėje finišavo trečia ir dabar jų likimas priklausys nuo rezultatų kitose arenose. Į kitą etapą pateks 8 geriausios trečiąsias vietas savo grupėse užėmusios komandos.
Kitoje A grupės dvikovoje Meksika 3:0 (0:0) nugalėjo Čekiją.
Pietų Afrikos Respublika (PAR)Pietų Korėjos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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