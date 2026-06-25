Lietuvos futbolo realybė: rungtynių transliacija – pro bendrabučio langą

Nulinėmis lygiosiomis pasibaigusios rungtynės, kaip privaloma pagal lygos reglamentą, buvo transliuojamos, tačiau tam buvo pasitelktas neįprastas sprendimas.
„Babrungas“ savo rungtynes žaidžia prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos esančioje futbolo aikštėje. Dvikovai transliuoti reikalinga filmavimo įranga buvo patalpinta greta esančiame pastate – šios mokyklos bendrabutyje.
Vieno iš žiūrovų padarytose nuotraukose aiškiai galima matyti po langą kyšančią įrangą.
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Po 14 sužaistų rungtynių 36 taškus turintis „Babrungas“ rikiuojasi antroje Pirmos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Kauno Žalgiris“ B – tik penkioliktas.