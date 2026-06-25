N. Kesminas apie L. Messi šou: „Žiauriai stipru, bet vertinsime po čempionato“

Pokalbį vyrai pradėjo lengva gaida – nuo karšto savaitgalio ir nelengvos futbolo gerbėjo dalios, kai už lango šviečianti saulė vilioja prie vandens, tačiau čempionato tvarkaraštis neleidžia atsitraukti nuo ekranų.
„Kai lijo už lango – buvo daug smagiau. Dabar pasižiūriu visų „Instagram“ storiukus, o ten Palanga, ežerai, upės, baidarės... Aš baidariauju nebent su norvegais tribūnose“, – juokėsi Kvitkauskas.
Vis dėlto oro sąlygos čempionato dalyviams ir žiūrovams sukėlė ne tik buitinių nepatogumų.
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Prancūzijos ir Irako rungtynių Filadelfijoje antrojo kėlinio pradžia dėl perkūnijos bei žaibavimo buvo atidėta beveik dviem valandoms. Po priverstinės pauzės mačas buvo pratęstas, o Prancūzija iškovojo užtikrintą pergalę 3:0.
„Žiūrovams tai čia kosminė nesąmonė. Jei škotai būtų žaidę, tai alų ten iš visų apylinkių būtų tekę vežti“, – situaciją su humoru komentavo Vaitiekūnas.
Tikrojo komandų pajėgumo dar nematyti Perėjus prie rimtesnių temų pirmiausia nuaidėjo klausimas – tai kuri gi rinktinė kol kas palieka geriausią įspūdį?
Kesminas išskyrė Argentiną ir jos ryškiausią žvaigždę, įvarčius vieną po kito štampuojantį Lionelį Messi. Vis dėlto komentatorius ragino neskubėti daryti galutinių išvadų, nes didžioji dalis komandų dar nevažiuoja aukščiausia pavara.
„Aš mažiau tikėjausi iš Argentinos ir iš jų vieno nelabai žinomo žaidėjo – Messi. Visa kita... Dar kol kas nelabai suprantu algoritmo, nors jo turbūt dar neįmanoma suprasti, – svarstė Kesminas. – Dabar yra sužaistos vienos ar dvejos rungtynės. Komandų, kurios eis toli, laukia aštuoni mačai, penkios savaitės. Jie kitaip išsiskaičiuoja savo formą, jos kreivę – kada reikia pradėti žaisti, kada dar galima lengviau.“
Pasak jo, išplėstas čempionato formatas komandoms kelia visiškai naujų iššūkių. Futbolininkai ir treneriai dar neturi ankstesne patirtimi pagrįsto atsakymo, kaip tinkamai paskirstyti jėgas visai turnyro distancijai, kuri finišo tiesąją pasieks vos liepos 19 d.
„Turbūt tik po čempionato galėsiu daryti išvadas, kas geriausiai prisitaikė ir nuspėjo, kaip reikia paskirstyti jėgas pirmenybėse. Tos komandos, kaip ir mes, dar nežino, kaip iš tikrųjų ir kada reikia žaisti. Jos tiesiog negali žinoti, nes taip dar nebuvo žaista“, – sakė Nerijus.
„Nuo atkrintamųjų pradžios yra penki finalai, – tęsė jis. – Dabar dar galima pastrateguoti. Mano supratimu, didžioji dalis taip ir daro. Tikrojo pajėgumo dar nematome.“
Čempionus vėl tempiantis Messi
Argentina čempionatą pradėjo dviem užtikrintomis pergalėmis – 3:0 įveikė Alžyrą ir 2:0 Austriją. Surinkę šešis taškus pasaulio čempionai jau užsitikrino pirmąją J grupės vietą.
Kvitkauską nustebino ne tiek pačios Argentinos rezultatai, kiek tai, kad komandos žaidimas ir toliau praktiškai visiškai priklauso nuo 39-ąjį gimtadienį šiandien mininčio Messi.
„Nepasakyčiau, kad Argentinos forma yra stebinanti, gal Messi stebina. Nesitikėjome, kad ir vėl žaidimas suksis aplink jį, turbūt galvojome, kad kiti žaidėjai imsis daugiau iniciatyvos, – teigė Ervinas. – Dabar jie iš esmės žaidžia tą patį, ką ir prieš ketverius metus. Komanda yra pastatyta aplink Messi, o kiti turi užduotį kamšyti skyles.
Tu į juos žiūri ir matai, ko jie nori aikštėje – būti sunkiai įveikiama komanda gynyboje. Jie turi Messi, yra ir kitų futbolininkų, kurie gali sublizgėti. Tikrai kažkiek nustebino, jų akcijos pakilo.“
Pats Messi per pirmąsias dvejas rungtynes įmušė visus penkis Argentinos įvarčius. Taip jis padidino savo pasaulio čempionatuose pelnytų įvarčių skaičių iki 18 ir aplenkė iki tol rekordą savose rankose laikiusį vokietį Miroslavą Klosę.
„Aišku, žaidė prieš Alžyrą ir Austriją – tai nėra varžovai, prieš kuriuos reikėtų daryti labai rimtas išvadas. Bet penki įvarčiai per dvejas rungtynes vis tiek yra žiauriai stipru. Jis dabar ryškus, bet vertinsime po viso čempionato. Visgi žmogui 39-eri, pažiūrėsime, kaip jis patrauks visą distanciją“, – sakė Kesminas.
Turkijos fiasko
Gerokai liūdniau čempionatas susiklostė Turkijai. Vincenzo Montellos auklėtiniai 0:2 nusileido Australijai, o kitame mače 0:1 pralaimėjo Paragvajui.
Po dviejų turų turkai neturi nei taškų, nei įvarčių ir jau yra praradę galimybes žengti į kitą etapą. Paskutiniame ture liko tik simbolinis mačas su pirmenybių pagrindine organizatore – JAV.
Kesminas Turkijos problemas siejo su pagrindinių komandos talentų jaunyste. Arda Guleras ir Kenanas Yildizas žibėjo klubiniame sezone, tačiau jiem abiem dar yra vos 21-eri.
„Tai yra jauni žaidėjai, ne tie, kurių galvose viskas sudėliota į lentynas. Kai atsiranda tokia įtampa, yra ir karščiavimosi, ir neapgalvotų sprendimų“, – sakė Nerijus.
Kvitkauskas pridūrė, kad turkams neparankus buvo ir varžovų pasirinktas žaidimo stilius.
„Turkams, mano nuomone, palankiau žaisti su Europos komandomis. Tuomet abi ekipos pradeda žaisti, panašus stilius. Na, o dabar tokie du varžovai, kurie atsistojo, pradėjo nuo gynybos, pirmi įmušė, o tuomet jau gali daužyti tą sieną. Jos pramušti nepavyko. Ir neturėjo puolėjo tokio bokšto, kuriam būtų galima užmetinėti kamuolius“, – analizavo Kvitkauskas.
Olandų (ne)pasikeitimas ir beviltiškas Tunisas
Nyderlandai po pirmųjų grupių etapo rungtynių, kuriose sužaidė lygiosiomis (2:2) su Japonija sulaukė nemažai kritikos dėl savo pragmatiško žaidimo stiliaus. Visgi antrajame ture olandai pademonstravo kokybę ir net 5:1 sutriuškino švedus.
Vaitiekūnas bedė pirštu į rezultatus ir kalbėjo apie kardinalų Nyderlandų pokytį žaidime, tačiau su šia nuomone nesutiko Kesminas.
„Susimušė viską. Mano supratimu, jie žaidė normalų futbolą, tiesiog realizavo visas progas. Pirmose rungtynėse su japonais antrasis kėlinys iš kokybės pusės buvo puikus. Ne vienos komandos, o abiejų. Olandai kol kas sužaidė tris labai kokybiškus kėlinius. Tas pirmasis kėlinukas su Japonija buvo toks įsivažiavimo, o toliau jie labai gerai žaidžia“, – teigė komentatorius.
Prieš paskutinį turą Nyderlandai ir Japonija turi po keturis taškus bei vienodą keturių įvarčių teigiamą balansą, tačiau olandai yra pelnę vienu įvarčiu daugiau. Trečioje vietoje esanti Švedija turi tris taškus, o abu mačus pralaimėjęs Tunisas jau yra eliminuotas.
Tunisiečiai pirmiausia 1:5 nusileido Švedijai, o vėliau 0:4 buvo sutriuškinti Japonijos. Per dvejas rungtynes praleidusi devynis įvarčius komanda tinklalaidės dalyviams paliko bene prasčiausią įspūdį visame turnyre.
Primename, kad po pirmojo susitikimo Afrikos komanda nusprendė iškart pakeisti ir vyriausiąjį trenerį.
„Kiurasao ir ta pasitaisė, taškelį iškovojo...“ – lygino Kesminas.
„Kažkaip visi žaidžia, beveik nieko negali nurašyti. Na, turkai, aišku, bet jie bent jau žaidė, o Tunisas tai iš viso kažkoks nesusipratimas... Mačiau, yra nusiskundimų ir socialinėje erdvėje, kad Tunisas yra komanda, kuri eikvoja mūsų brangų laiką čempionate“, – griežtai kalbėjo Kvitkauskas.
Labiausiai nuvilianti komanda
Didžiausiu nusivylimu tinklalaidės dalyviai pavadino Urugvajų. Pietų Amerikos rinktinė pirmosiose rungtynėse 1:1 sužaidė su Saudo Arabija, o antrajame susitikime nesugebėjo įveikti pasaulio čempionato debiutantės Žaliojo Kyšulio rinktinės – mačas baigėsi 2:2.
„Man labai gaila to, kaip atrodo Urugvajus. Tikėjausi solidesnio žaidimo“, – pripažino Vaitiekūnas.
H grupėje pirmauja keturis taškus turinti Ispanija. Urugvajus ir Žaliasis Kyšulys turi po du, o Saudo Arabija – vieną tašką.
Paskutiniame ture urugvajiečių laukia Europos čempionė Ispanija, todėl dar vienas pralaimėjimas gali ne tik užverti kelią į atkrintamąsias, bet, Saudo Arabijai įveikus Žaliąjį Kyšulį, nustumti Urugvajų į paskutinę grupės vietą.
„Aš irgi galvojau, kad gali nustebinti į gerąją pusę, bet kol kas taip neatrodo. Mano supratimu, jie turėjo ir turėtų žaisti geriau. Ir dabar dar tokia situacija, kad pralaimėję ispanams gali likti paskutiniai grupėje bei baigti čempionatą. Tikrai ne to tikėjomės“, – kalbėjo Kesminas.
Kvitkauskas savo ruožtu negailėjo kritikos Urugvajaus atakos smaigalyje žaidžiančiam „Liverpool“ atstovui Darwinui Nunezui.
„Jų turbūt vis dar geriausias puolėjas – Luisas Suarezas – dabar sėdi tribūnose. Tik dabar jau negali kandžioti varžovų, tai turbūt kandžioja nagus. Bet matyti Darwiną Nunezą atakos smaigalyje yra tiesiog baisu“, – sakė jis.
Tinklalaidėje vyrų trijulė taip pat pažvelgė į ateitį ir pasidalijo savo prognozėmis artėjantiems pasaulio čempionato mačams.