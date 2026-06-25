SportasFutbolas

Nauji C. Ronaldo ir L. Messi rekordai kelia didžiulį ginčą: kuris geresnis?

2026 m. birželio 25 d. 13:59
Lrytas.lt
Antradienio vakarą vykusiose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse su Uzbekistanu Portugalijos futbolo legenda Cristiano Ronaldo pelnė du įvarčius ir pasiekė naują pirmenybių rekordą.
Daugiau nuotraukų (15)
41-erių puolėjas tapo vieninteliu futbolininku, pelniusiu bent po įvartį net 6 skirtinguose pasaulio futbolo čempionatuose. Tai jis padarė 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ir 2026 m. pirmenybėse.
Dieną prieš – pirmadienį – Argentinos futbolo ikona Lionelis Messi taip pat įmušė du įvarčius, o jie reiškė, kad 39-ąjį gimtadienį trečiadienį atšventęs futbolininkas tapo daugiausia įvarčių pasaulio čempionatuose įmušusiu žaidėju (18).
Abu futbolininkai žaidžia savo šeštajame pasaulio čempionate, todėl internete užvirė diskusija – kuris pasiekimas visgi yra didingesnis?
Susiję straipsniai
N. Kesminas apie L. Messi šou: „Žiauriai stipru, bet vertinsime po čempionato“

N. Kesminas apie L. Messi šou: „Žiauriai stipru, bet vertinsime po čempionato“

Brazilų ekstrasensės prognozė – per pasaulio futbolo čempionatą žmoniją užpuls ateiviai

Brazilų ekstrasensės prognozė – per pasaulio futbolo čempionatą žmoniją užpuls ateiviai

Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi

Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi

Viena pusė teigia, kad negali vadintis geriausių visų laikų futbolininku, jei visą čempionatą nesugebi įmušti nė vieno įvarčio, kaip nutiko L. Messi 2010-aisiais. Kiti argumentuoja, kad L. Messi net po to, kai sulaukė 35-erių, pasaulio čempionatuose yra įmušęs daugiau įvarčių nei C. Ronaldo jų pelnė iš viso.
C. Ronaldo per savo karjerą planetos pirmenybėse yra įmušęs 10 įvarčių, kai L. Messi – 18, iš kurių net 12 buvo pelnyti per pastaruosius ketverius metus: septyni – čempionate Katare 2022-aisiais ir penki – šiemet.
Po savųjų rungtynių paklaustas apie L. Messi įvarčius C. Ronaldo nuo klausimo spruko. „Man visiškai nerūpi kiti“, – pareiškė C. Ronaldo ir nuėjo. Po kurio laiko jis atsisuko ir rėžė trumpą repliką žurnalistams: „Mbappe irgi įmušė.“
Įdomu tai, kad tiek L. Messi, tiek ir C. Ronaldo yra rekordininkai ir savo šalyse – abiems futbolininkams priklauso ir jauniausio, ir vyriausio savo šalies rinktinei įvartį planetos pirmenybėse pelniusio asmens rekordai.
Dar įspūdingiau yra tai, jog šiuos abu rekordus sieja ta pati detalė: tiek tarp C. Ronaldo, tiek ir tarp L. Messi pirmojo bei kol kas paskutiniojo įvarčių pasaulio čempionate laiko skirtumas yra lygiai toks pat – 20 metų ir 11 dienų.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.