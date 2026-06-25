Tragedija Italijoje: po konflikto futbolo aikštelėje nužudytas jaunas vaikinas

21-erių Lorenzo Spasiano vėlyvą pirmadienio, birželio 22-osios, naktį sulaukė skambučio, kuriuo buvo paskatintas išeiti į lauką išsiaiškinti anksčiau kilusio konflikto. Netrukus vaikinas iš keletos metrų atstumo buvo nužudytas šūviu į krūtinę.
Mediku dirbantis vaikino tėtis išgirdo šūvį ir greitai nuvežė L. Spasiano į ligoninę, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Prokurorų teigimu, tokia lemtis 21-erių vaikiną ištiko dėl konflikto futbolo rungtynėse.
Kaip teigia Neapolio žiniasklaidos puslapis „Il Matino“, penki prieš penkis rungtynės vyko kovo 30-ąją, kurių metu L. Spasiano susikivirčijo su jaunesniu oponentu – 16-mečiu, kuris, kaip teigiama, turi sąsajų su Lo Russo mafijos klanu.
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Portalo žiniomis, praėjus kelioms dienoms po konflikto futbolo aikštelėje L. Spasiano buvo bandoma partrenkti automobiliu. Galiausiai buvo prieita prie sprendimo vaikiną nužudyti, o siekiant išvengti aptikimo po lemtingo šūvio buvo pavogtas ir vaikino telefonas.
Teigiama, kad žmogždystę planavo ir padėjo įgyvendinti ne vienas asmuo. „Il Matino“ teigia, kad tiek į įvykio vietą, tiek ir iš jos kaltininkai atvyko pėsčiomis, todėl policija tikrina vaizdo kamerų įrašus, kad galėtų surasti žmogžudystę įvykdžiusius piliečius.
Portalo žiniomis, L. Spasiano tėtis buvo įspėjęs savo sūnų apie galimus nemalonumus. „Čia yra ne tie žmonės, su kuriais galėtum juokauti“, – cituojamas Salvatore Spasiano.
Lorenzo buvo aktyvus socialiniuose tinkluose, ypač – „TikTok“. Iš pradžių jis dirbo kepykloje, o prieš keletą mėnesių L. Spasiano nusprendė prisijungti prie savo vyresnio brolio ir tapo dailide.