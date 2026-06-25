Vokiškas griaustinis pasaulio futbolo čempionate – įmušė greičiausią šalies įvartį nuo 1934-ųjų

Dvejose tuo pat metu vykstančiose rungtynėse Vokietija kaunasi prieš Ekvadorą, o Kiurasao suremia ietis su Dramblio Kaulo Kranto futbolininkais.
Naujajame Džersyje vykstančiame mače vokiečiai įmušė itin ankstyvą įvartį – jie pasižymėjo dar 2-ąją minutę, kai kamuolį į vartus pasiuntė Leroy'us Sane.
Nors Ekvadoro futbolininkai po šio įvarčio bandė priekaištauti teisėjai dėl galimos pražangos prieš vieną iš ekvadoriečių, tačiau arbirtė iš JAV priėmė sprendimą neatšaukti įvarčio.
Susiję straipsniai
Kartu tai buvo antras anksčiausiai įmuštas Vokietijos rinktinės įvartis per visą pasaulio čempionatų istoriją. Anksčiau įmuštas įvartis buvo beveik prieš šimtą metų – 1934 metais.
Tiesa, ilgai Vokietija įvarčiu nesidžiaugė – 9-ąją rungtynių minutę rezultatą išlygino tolimu smūgiu pasižymėjęs Nilsonas Angulo.
Straipsnį pasibaigus rungtynėms papildysime...