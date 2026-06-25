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Vokiškas griaustinis pasaulio futbolo čempionate – įmušė greičiausią šalies įvartį nuo 1934-ųjų

2026 m. birželio 25 d. 23:39
Lrytas.lt
Tęsiasi intriguojančios pasaulio futbolo čempionato kovos. Ketvirtadienį savo paskutiniuosius mačus žaidžia E grupės komandos.
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Dvejose tuo pat metu vykstančiose rungtynėse Vokietija kaunasi prieš Ekvadorą, o Kiurasao suremia ietis su Dramblio Kaulo Kranto futbolininkais.
Naujajame Džersyje vykstančiame mače vokiečiai įmušė itin ankstyvą įvartį – jie pasižymėjo dar 2-ąją minutę, kai kamuolį į vartus pasiuntė Leroy'us Sane.
Nors Ekvadoro futbolininkai po šio įvarčio bandė priekaištauti teisėjai dėl galimos pražangos prieš vieną iš ekvadoriečių, tačiau arbirtė iš JAV priėmė sprendimą neatšaukti įvarčio.
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Kartu tai buvo antras anksčiausiai įmuštas Vokietijos rinktinės įvartis per visą pasaulio čempionatų istoriją. Anksčiau įmuštas įvartis buvo beveik prieš šimtą metų – 1934 metais.
Tiesa, ilgai Vokietija įvarčiu nesidžiaugė – 9-ąją rungtynių minutę rezultatą išlygino tolimu smūgiu pasižymėjęs Nilsonas Angulo.
Straipsnį pasibaigus rungtynėms papildysime...
Vokietijos vyrų futbolo rinktinėEkvadoras2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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