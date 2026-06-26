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„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su Daviu Ikaunieku

2026 m. birželio 26 d. 18:46
Lrytas.lt
Vasaros perėjimų lango metu jau trimis naujokais pasipildęs „Kauno Žalgirio“ futbolo atsisveikino su Daviu Ikaunieku. Su 32-ejų metų puolėju iš Latvijos sutartis nutraukta abipusiu sutarimu.
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„Ačiū jums visiems, buvo gera čia būti ir pažinti visus iš skirtingų kultūrų. Su visais puikiai sutariau, tad linkiu sėkmės ir palaikysiu jus Europoje“, – atsisveikindamas su komanda teigė žaidėjas.
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Sausį prie „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prisijungęs D.Ikauniekas su žaliai baltais marškinėliais TOPLYGOS čempionate pasižymėjo 4 įvarčiais, dar du tikslius smūgius pridėjo LFF taurės turnyre.
Įsimintiniausiu latvio epizodu Kauno klube tapo lemiamu tapęs įvartis LFF Supertaurės finalo rungtynėse, kuris leido klubui iškovoti pirmąjį sezono trofėjų.
Kauno Žalgiris

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