„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su Daviu Ikaunieku

„Ačiū jums visiems, buvo gera čia būti ir pažinti visus iš skirtingų kultūrų. Su visais puikiai sutariau, tad linkiu sėkmės ir palaikysiu jus Europoje“, – atsisveikindamas su komanda teigė žaidėjas.
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Sausį prie „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prisijungęs D.Ikauniekas su žaliai baltais marškinėliais TOPLYGOS čempionate pasižymėjo 4 įvarčiais, dar du tikslius smūgius pridėjo LFF taurės turnyre.
Įsimintiniausiu latvio epizodu Kauno klube tapo lemiamu tapęs įvartis LFF Supertaurės finalo rungtynėse, kuris leido klubui iškovoti pirmąjį sezono trofėjų.