„MetLife“ stadione netoli Niujorko vykusias rungtynes gyvai stebėjo ir Ekvadoro prezidentas Danielis Noboa Azinas, kuris nuaidėjus finaliniam švilpukui, reiškusiam Ekvadoro patekimą į atkrintamąsias, ėmėsi veiksmų.
Praėjus vos pusantros valandos po pergalės D. Noboa paskelbė, kad penktadienis Ekvadore – laisvadienis.
„Ačiū žaidėjams ir treneriui, kurie nepaisant kritikos, įžeidinėjimų ir visų sunkumų, su kuriais teko susidurti, sugebėjo atsitiesti ir visai šaliai suteikti šį neišpasakytą džiaugsmą.
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Rytoj – laisvadienis. Tegyvuoja Ekvadoras!“ – savo X paskyroje rašė prezidentas.
Praėjus kiek daugiau nei pusvalandžiui apie tai buvo paskelbta ir oficialiai – buvo priimtas atskiras dekretas, skelbiantis apie nedarbo dieną.
„Po istorinės Ekvadoro futbolo rinktinės pergalės prieš Vokietiją respublikos prezidentas Danielis Noboa Azinas pasirašė dekretą, kuriuo penktadienis, 2026-ųjų birželio 26-oji, yra laisvadienis visoje Ekvadoro teritorijoje. Sprendimas buvo priimtas dekretu nr. 431.
Toks sprendimas galioja ir viešajam, ir privačiajam sektoriams ir už laisvadienį atidirbti nereikės, kad ekvadoriečiai galėtų pasidžiaugti momentu, pripildžiusiu visą šalį pasididžiavimu ir vienybe. Vyriausybė vertina mūsų Tri (Tricolor (liet. trispalvė) – Ekvadoro rinktinės pavadinimas – red.), kurie Ekvadoro vardą iškėlė aukštai ir padovanojo džiaugsmą, prasiskverbusį ir už aikštelės ribų“, – rašoma oficialiame pranešime.
Ekvadoro sostinėje Kite žmonės šventė šalies nacionalinės rinktinės pergalę iki išnaktų: buvo siūbuojami automobiliai, skambėjo dainos, o patekimą į atkrintamąsias varpų skambesiu pažymėjo ir bažnyčios.
Nors į pasaulio čempionatą Ekvadoras šiemet pateko jau penktąjį kartą, iki tol šios šalies ekipa atkrintamosiose buvo žaidusi tik kartą – 2006-aisiais, kai aštunfinalyje 0:1 nusileido Anglijai. Įdomu tai, kad tąkart Ekvadoras vienoje grupėje taip pat buvo kartu su Vokietija.
Pergalingas įvartis: