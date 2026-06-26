I grupės lyderių mūšis – norvegai be E. Haalando prieš K. Mbappe ir prancūzų kompaniją

Pirmaujančiųjų ekipų akistatoje paaiškės ne tik grupės nugalėtojas, tačiau ir keliai, kuriais žengs taurės link ekipos: pirmąją vietą užėmusi ekipa kovos su viena iš trečiąsias vietas laimėjusių komandų, tačiau aštuntfinalyje gali susigrumti su Vokietijos atstovais.
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Antrąją poziciją iškovojusi komanda kovos su Dramblio Kaulo Kranto atstovais, o pergalės atveju aštuntfinalyje varžysis su poros Japonija ir Brazilija laimėtoju.
Didžiausiu I grupės lyderių mačo akcentu turėjo būti dviejų ryškiausių puolėjų akistata: buvo manoma, kad šioje akistatoje vienas prieš kitą stos prancūzas Kylianas Mbappe prieš norvegą Erlingą Haalandą.
Abu pasaulio futbolo čempionatą pradėjo įspūdingai – per dvejas rungtynes pelnė po keturis įvarčius ir jau dabar yra tarp pagrindinių pretendentų į rezultatyviausio turnyro futbolininko titulą.
Tačiau galiausiai norvegų treneris nutarė, kad prieš atkrintamuosius mačus reikia leisti pailsėti savo lyderiams ir pasodino ant suolo net 10 startinio vienuoliktuko žaidėjų.
Didiero Deschampso auklėtiniai turnyrą pradėjo pergalėmis, pelnydami po 3 įvarčius: pradžioje prancūzai 3:1 buvo nugalėjo Senegalą, o po to 3:0 pranoko Iraką.
Norvegija pradžioje 4:1 įveikė Iraką, o antrajame ture po dramos ir įvarčio paskutinėmis mačo akimirkomis 3:2 palaužė Senegalą. Vis dėlto prancūzai turi geresnį įvarčių santykį ir norvegams, jei jie galvoja apie pirmąją vietą, reikės mąstyti tik apie pergalę.
Šįkart Prancūziją neves į priekį jos strategas – D. Deschampsas išvyko trečiadienio vakarą į motinos laidotuves. Jį pavaduos ilgametis asistentas Guy Stephanas.
Per daugiau nei šimtmetį Prancūzijos ir Norvegijos rinktinės tarpusavyje buvo susitikusios 15 kartų. Septynias pergales iškovojo prancūzai, keturis kartus laimėjo norvegai, dar keturios akistatos baigėsi lygiosiomis. Pasaulio čempionato finaliniame etape šios rinktinės susitinka pirmą kartą istorijoje.
Tuo tarpu Senegalo ir Irano akistatoje realių šansų užimti trečiąją vietą ir pabandyti iškovoti vieną iš aštuonių kelialapių į kitą etapą turi tik senegaliečiai, kurie pelnė 3 įvarčius ir praleido 6. Jie privalo laimėti ir įmušti bent tris įvarčius be atsako.
Iraniečiai įmušė tik 1 įvartį ir praleido net 7 ir toliau žengti galėtų tik itin galingu rezultatu palaužę afrikiečius.